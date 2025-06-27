Ридала: зрадниця Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини

Коротко:
- Чому Тодоренко ридала
- Що думають користувачі з приводу статі дитини
Заревана запроданка Регіна Тодоренко разом зі своїм чоловіком-росіянином дізналися стать їхньої третьої дитини.
Судячи з відео, опубліковане в Instagram, Тодоренко і Топалов чекають на дівчинку, адже на відео видно, що Тодоренко ридала, коли дізналася стать дитини. Тим часом пізніше в ефірі одного з російських телеканалів ведуча сказала, що третя дитина - теж хлопчик.
Користувачі та підписники зрадниці одразу ж "розгадали" стать дитини за відео, адже запроданка також запостила пісню "она приходит". Фоловери вирішили, що у пари буде однозначно дівчинка.
Сама Тодоренко не розкрила стать дитини. Вона лише написала лаконічне: "Ми дізналися стать дитини".
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Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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