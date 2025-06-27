Ридала: зрадниця Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини

Тодоренко і Топалов дізналися стать своєї третьої дитини. Пара вже виховує двох синів.

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Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Чому Тодоренко ридала

Що думають користувачі з приводу статі дитини

Заревана запроданка Регіна Тодоренко разом зі своїм чоловіком-росіянином дізналися стать їхньої третьої дитини.

Судячи з відео, опубліковане в Instagram, Тодоренко і Топалов чекають на дівчинку, адже на відео видно, що Тодоренко ридала, коли дізналася стать дитини. Тим часом пізніше в ефірі одного з російських телеканалів ведуча сказала, що третя дитина - теж хлопчик.

відео дня

Користувачі та підписники зрадниці одразу ж "розгадали" стать дитини за відео, адже запроданка також запостила пісню "она приходит". Фоловери вирішили, що у пари буде однозначно дівчинка.

Сама Тодоренко не розкрила стать дитини. Вона лише написала лаконічне: "Ми дізналися стать дитини".

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Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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