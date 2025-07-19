Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

За вагітною Тодоренко на фестивалі приїхала швидка допомога: що трапилося

Олена Кюпелі
19 липня 2025, 23:13
66
Регіна Тодоренко на останніх термінах приїхала на музичний фестиваль.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко опинилася в швидкій/ колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

  • Чому медики супроводжували запроданку
  • Як вона виглядала на доріжці

Зрадниця України Регіна Тодоренко, яка нещодавно разом зі своїм чоловіком-росіянином дізналися стать їхньої третьої дитини, опинилася в кареті швидкої допомоги.

На одному з музичних фестивалів Тодоренко до червоної доріжки приїхала в супроводі медиків і в кареті швидкої допомоги. Схоже, що таким чином зрадниця намагається привернути до себе більше уваги.

відео дня

Вона вийшла на доріжку в піднесеному настрої й охоче відповідала на запитання російського альфонса Прохора Шаляпіна, який виступає ведучим фестивалю.

Тодоренко опинилася в швидкій допомозі
Тодоренко опинилася в швидкій допомозі / Фото скріншот

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Регіна Тодоренко?

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Регіна Тодоренко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

23:54Політика
Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

22:38Спорт
Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

22:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

Гороскоп Таро на серпень 2025: Ракам - поїздка, Левам - розчарування, Дівам - подарунок

Гороскоп на сьогодні 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

Гороскоп на сьогодні 20 липня: Тельцям - конфлікт, Водоліям - несподіваний подарунок

Фортуна буде на боці 6 знаків зодіаку: кому неймовірно пощастить 19 липня

Фортуна буде на боці 6 знаків зодіаку: кому неймовірно пощастить 19 липня

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

Світла смуга розпочинається: які ТОП-4 знаки скоро накриє хвиля удачі

Світла смуга розпочинається: які ТОП-4 знаки скоро накриє хвиля удачі

Останні новини

23:54

Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

23:13

За вагітною Тодоренко на фестивалі приїхала швидка допомога: що трапилося

22:44

У Києві авто знесло літню терасу з людьми: водійка виявилася без правВідео

22:38

Бій Усик - Дюбуа онлайн: трансляція бою, усі подробиці

22:06

Президент Азербайджану звернувся до українців: до чого він закликав

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
21:59

ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі і проводять контрнаступальні дії - Волошин

21:30

Росіяни вже заходять в важливе місто, скоро почнеться штурм - командир

20:34

Можна втратити весь урожай: чи потрібно поливати помідори кожного дня

20:20

Україна запропонувала РФ зустріч: Зеленський закликає Путіна "перестати ховатися"

Реклама
19:44

Температура повітря опуститься до +9 градусів: які регіони заливатимуть дощами

19:30

Огірки не стануть м'якими навіть в салаті: одна річ змусить овоч хрустіти тижнями

19:28

СБУ звернулася до Усика в день бою: що сталося

19:10

Новий уряд України та два міністерства-монстриПогляд

18:47

Зеленський затвердив новий склад РНБО: хто у нього увійшов

18:43

Коли закінчиться війна в Україні: у МВФ озвучили невтішний прогноз

18:40

"Живої легенди більше нема": у бою загинув 63-річний льотчик Костянтин Оборін

18:39

У РФ повідомили про смерть солістки популярного дуету

18:04

Україна зірвала наступ РФ: Андрющенко повідомив про потужні удари на Запоріжжі

17:45

Упертість Путіна щодо України стане грандіозною помилкою для РФ - WP

17:31

Рекордний гонорар: скільки заробить Усик за бій-реванш

Реклама
16:49

Чоловіків можуть почати випускати з України: у Раді розповіли важливі деталіВідео

16:45

Воїни ЛСР прорвались в глибокий тил окупантів і ліквідували "ахматівців"

16:39

Мозок буквально закипить: лише геній знайде відсутнє число за 7 секунд

16:35

Пенсіонерам в серпні нарахують додаткові 570 гривень: хто отримає надбавку

16:32

Скільки людей мобілізує Україна щомісяця: нардеп чітко відповів

16:19

Світла смуга розпочинається: які ТОП-4 знаки скоро накриє хвиля удачі

15:38

Вчителям України вдвічі піднімуть зарплату вже з 1 вересня – на скільки зросте

15:36

У Росії зробили цинічну заяву після ракетного обстрілу України - деталі

15:32

Україна може перейти на 4-денний робочий тиждень: названо умову і терміни

15:18

Дружина Козловського показала фігуру чоловіка і те, як співак тренує підтягнуте тіло

15:18

Усе горіло, є загиблі: РФ вдарила балістикою по ДніпропетровщиніФото

15:16

Руки будуть ідеально чистими: як відмити пальці від соку картоплі та ягід за хвилину

15:06

Що не можна розігрівати в мікрохвильовій печі: 8 дуже небезпечних продуктів

14:49

Ворог заявив про початок штурмів Покровська: в ЗСУ прокоментували ситуацію

14:39

Дочка не бачила маму від початку війни: емоційне повернення дітей з окупаціїФото

14:38

Україну розпече до +37 градусів: стала відома дата сильної спеки

14:16

Олег Винник визвірився на своїх хейтерів і розвінчав міфи про себе

14:09

Ідеальна начинка для пирога: як заморозити сливи з цедрою лимона та медомВідео

13:50

Українцям виплатять пенсію у 11 тисяч гривень: що потрібно для такої суми

13:47

Метод, який врятує ноги від натирання: як розширити взуття в домашніх умовах

Реклама
13:24

Зебру знайдуть лише люди з "орлиним зором": на загадку є всього 5 секунд

12:48

Як знищити портулак на городі: китайський метод боротьби з підступним бур'яном

12:46

Мобілізація не компенсовує: АТЕШ розповіли про серйозну проблему в армії РФ

12:06

ТОП-10 найнадійніших б/у авто до п’яти років: експерти озвучили список

12:01

Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ

11:32

Як зняти "порчу": священник чесно відповівВідео

11:26

Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується

11:06

Іменита Серена Вільямс похвалилася розкішним пресом у бікіні

10:50

"Шанси обох суперників рівні": відомий боксер зробив тривожний прогноз бою Усика

10:25

300 дронів і 30 ракет, 10 областей постраждали: Зеленський зробив заяву після атаки РФФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти