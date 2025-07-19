За вагітною Тодоренко на фестивалі приїхала швидка допомога: що трапилося

Коротко:
- Чому медики супроводжували запроданку
- Як вона виглядала на доріжці
Зрадниця України Регіна Тодоренко, яка нещодавно разом зі своїм чоловіком-росіянином дізналися стать їхньої третьої дитини, опинилася в кареті швидкої допомоги.
На одному з музичних фестивалів Тодоренко до червоної доріжки приїхала в супроводі медиків і в кареті швидкої допомоги. Схоже, що таким чином зрадниця намагається привернути до себе більше уваги.
Вона вийшла на доріжку в піднесеному настрої й охоче відповідала на запитання російського альфонса Прохора Шаляпіна, який виступає ведучим фестивалю.
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Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Про персону: Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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