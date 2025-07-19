За вагітною Тодоренко на фестивалі приїхала швидка допомога: що трапилося

Регіна Тодоренко на останніх термінах приїхала на музичний фестиваль.

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Регіна Тодоренко опинилася в швидкій/ колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

Чому медики супроводжували запроданку

Як вона виглядала на доріжці

Зрадниця України Регіна Тодоренко, яка нещодавно разом зі своїм чоловіком-росіянином дізналися стать їхньої третьої дитини, опинилася в кареті швидкої допомоги.

На одному з музичних фестивалів Тодоренко до червоної доріжки приїхала в супроводі медиків і в кареті швидкої допомоги. Схоже, що таким чином зрадниця намагається привернути до себе більше уваги.

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Вона вийшла на доріжку в піднесеному настрої й охоче відповідала на запитання російського альфонса Прохора Шаляпіна, який виступає ведучим фестивалю.

Тодоренко опинилася в швидкій допомозі / Фото скріншот

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Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Про персону: Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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