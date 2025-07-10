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Чоловік Тодоренко вирішив стати безплідним, дізнавшись хто народиться у них

Олена Кюпелі
10 липня 2025, 23:01
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Тодоренко розповіла, як її російський чоловік відреагував на новини під час вагітності.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко про третю вагітність/ колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

  • Що дізнався чоловік Тодоренко
  • Чому її діти були в шоці

Чоловік зрадниці України Регіни Тодоренко, колишній наркозалежний Влад Топалов повідомив, що був готовий на радикальні заходи, після того, як дізнався стать третьої дитини.

Як пишуть російські пропагандисти, чоловік Тодоренко сильно здивувався, дізнавшись, що у них буде третій син.

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Тодоренко намилила рот синові
Тодоренко розповіла про реакцію чоловіка / Фото Instagram/reginatodorenko

"Я сказав, що зроблю вазектомію. Це було абсолютно усвідомлене рішення, я це колись побачив у серіалі Californication. У мене давним-давно був такий період у житті, коли я поводився точно так, як головний герой. Звідти я і дізнався, що таке вазектомія", - зізнався Топалов.

Запроданка також додає, що її старший син хотів сестру. "Там така палітра емоцій трапилася... Я спочатку дивилася на Михайла і думала: тільки б він не заплакав... А потім, коли вже й до мене дійшло, що в нас реально буде третій хлопчик, я почала дивитися з благанням на Влада", - каже вона.

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Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Про персону: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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