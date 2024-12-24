У країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової - ЗМІ

Примадонну хотіли "прибрати" кримінальні елементи.

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Алла Пугачова новини - на Аллу Пугачову готувався замах у 90-ті / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

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У 90-их у Алли Пугачової був кримінальний "дах"

Її покровитель врятував Примадонну від замаху

Заведено вважати, що Аллі Пугачовій вдалося закріпитися в статусі Примадонни завдяки її надзвичайному таланту і працьовитості. Однак на телебаченні країни-окупанта, яку артистка покинула на знак протесту проти війни в Україні, стали активно просувати версію про те, що зіркою вона багато в чому стала завдяки "потрібним" людям.

Наприклад, у 90-их у кримінальних колах Пугачову вирішили усунути. Її життя нібито врятувало заступництво Геннадія Снустікова - у ті часи він був кримінальним авторитетом. Зірка виступала в нього на заходах в обмін на "дах".

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Зараз Снустіков - літній сліпий чоловік, але колись мав вагу і в кримінальних колах, і в шоу-бізнесі. Він-то і розповів, що на Аллу Борисівну і путіністку Машу Распутіну готувалися замахи, а йому вдалося "натиснути на больові точки серйозних людей", щоб співачок залишили в живих.

"Пам'ятаю, вирішували життя Маші Распутіної та Алли Пугачової. Серйозні люди тоді сказали: "Ми їх сьогодні вб'ємо". Довелося мені встрягти і відповісти: "Ні, цього не буде. Нам не потрібна тальковщина", - розповів Геннадій Снустіков.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред озвучив, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.

Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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