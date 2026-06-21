"Очі випромінюють кохання": вагітна наречена Вітвіцька показала кадри з весілля

Соломія Вітвіцька вийшла заміж за Олексія Ситайла.

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Соломія Вітвіцька — весілля / колаж: "Главред", скріншот із відео

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Соломія Вітвіцька відсвяткувала весілля

Який образ вона обрала

Відома ведуча Соломія Вітвіцька відсвяткувала весілля зі своїм коханим — військовослужбовцем Олексієм Ситайлом. У своєму Instagram знаменитість опублікувала ніжні кадри з весілля.

Для свого весілля Вітвіцька обрала ніжний образ в українському стилі. Зірка, яка зараз перебуває у положенні, зробила ставку на комфорт. Білу сукню-вишиванку доповнили витончена зачіска-коса з білими та кремовими стрічками, традиційні прикраси та зручні туфлі на низькому каблуці.

відео дня

Соломія Вітвіцька з чоловіком / скрін з відео

"Наш день", — підписала щаслива наречена.

На кадрах, зроблених у день весілля, помітно, що закохані сповна насолодилися святом кохання. Олексій і Соломія зафіксовані під час прогулянки мальовничим парком. Пара не приховувала емоцій — ніжні погляди та обійми повною мірою передали щастя молодят.

У коментарях пару привітали з весіллям друзі та шанувальники.

Соломія Вітвіцька — образ нареченої / скріншот із відео

"Ще раз переконуюся, що сенс цього життя — знайти людину, свою, найріднішу, кохану, єдину... ту, з якою хочеться мати дітей. І неважливо, скільки тобі років, кожен хоче бути щасливим"

"Щиро закоханих людей можна впізнати по їхніх поглядах. Від щирого серця вітаю!"

"Ваші очі випромінюють любов, ніжність, повагу, захоплення! І це так щиро, що бажаю, щоб так було завжди протягом вашого подружнього життя ще багато років!"

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про особу: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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