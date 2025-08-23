Напасть: з Кіркоровим сталася нова біда

Путініста Кіркорова преслудують суцільні неприємності.

Філіп Кіркоров знову постраждав / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і впав зі сцени в Росії, серйозно травмував ногу.

Як видно на відео, опублікованому соціальними мережами, путініст під час свого номера намагався піднятися на міні-сходи на колесах, а вони поїхали. Кіркоров не втримався на місці і впав на сцену.

Пізніше пропагандистські телеграм-канали опублікували відео, як співак репетирує інший номер і як намагається не видати своєю кульгавістю серйозну травму. Тим часом, у нього це не зовсім виходить і він повільно шкандибає за лаштунки, підтягуючи за собою травмовану кінцівку.

Проблеми зі здоров'ям Кіркорова

Мабуть, найсерйозніші неприємності зі здоров'ям співака почалися під час пластичних операцій на обличчі й тілі, які йому провів скандальний пластичний хірург Тимур Хайдаров. Тоді ще ходили чутки про те, що у Кіркорова не заживають шви і є проблеми з деякими зонами.

Пізніше Кіркоров обпік руку під час концерту, виконуючи номер із піротехнікою. Він завищав під час виконання номера і йому навіть викликали швидку, щоб обробити рану.

Філіп Кіркоров значно скинув вагу / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Відомо, що рана не заживає вже кілька місяців, а сам Кіркоров сильно схуд і довгий час не з'являвся на публіці.

За підсумком, путіністу діагностували невиліковне захворювання - діабет другого типу.

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

