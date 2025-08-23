Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Напасть: з Кіркоровим сталася нова біда

Олена Кюпелі
23 серпня 2025, 00:08
22
Путініста Кіркорова преслудують суцільні неприємності.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров знову постраждав / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що сталося з Філіпом Кіркоровим
  • Що тепер на нього чекає

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і впав зі сцени в Росії, серйозно травмував ногу.

Як видно на відео, опублікованому соціальними мережами, путініст під час свого номера намагався піднятися на міні-сходи на колесах, а вони поїхали. Кіркоров не втримався на місці і впав на сцену.

відео дня

Пізніше пропагандистські телеграм-канали опублікували відео, як співак репетирує інший номер і як намагається не видати своєю кульгавістю серйозну травму. Тим часом, у нього це не зовсім виходить і він повільно шкандибає за лаштунки, підтягуючи за собою травмовану кінцівку.

Проблеми зі здоров'ям Кіркорова

Мабуть, найсерйозніші неприємності зі здоров'ям співака почалися під час пластичних операцій на обличчі й тілі, які йому провів скандальний пластичний хірург Тимур Хайдаров. Тоді ще ходили чутки про те, що у Кіркорова не заживають шви і є проблеми з деякими зонами.

Пізніше Кіркоров обпік руку під час концерту, виконуючи номер із піротехнікою. Він завищав під час виконання номера і йому навіть викликали швидку, щоб обробити рану.

Філіп Кіркоров значно скинув вагу
Філіп Кіркоров значно скинув вагу / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Відомо, що рана не заживає вже кілька місяців, а сам Кіркоров сильно схуд і довгий час не з'являвся на публіці.

За підсумком, путіністу діагностували невиліковне захворювання - діабет другого типу.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

00:13Світ
Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"

Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"

22:16Світ
США можуть з повітря прикрити коаліцію: ЗМІ про вироблення гарантій для України

США можуть з повітря прикрити коаліцію: ЗМІ про вироблення гарантій для України

20:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Яким був прапор України тисячу років тому – історик показав забуті символи Русі

Яким був прапор України тисячу років тому – історик показав забуті символи Русі

Це взагалі що таке: Наташу Корольову перекосило через Тарзана

Це взагалі що таке: Наташу Корольову перекосило через Тарзана

Знають все наперед: три знаки зодіаку мають приховані магічні здібності

Знають все наперед: три знаки зодіаку мають приховані магічні здібності

Китайський гороскоп на завтра 23 серпня: Свиням - помилки, Півням - страх

Китайський гороскоп на завтра 23 серпня: Свиням - помилки, Півням - страх

Останні новини

00:13

Втрати ростуть, динаміка просування падає: Путін рознився через бої на фронті

00:08

Напасть: з Кіркоровим сталася нова бідаВідео

22 серпня, п'ятниця
23:23

Ведучі телемарафону "Єдині Новини" знялися у зворушливому ролику

22:28

Україна на межі серйозного дефіциту: названо причини стрибка цін на хліб

22:16

Трамп розлютився через дії Путіна: "Я прийму дуже важливе рішення"Відео

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
21:58

Мертве море: чому найсолоніше озеро на Землі зникає

21:37

У Києва з'явився важливий аргумент: ексглава МЗС розкрив сценарій закінчення війниВідео

21:30

Не лише картопля - з чого насправді в Україні роблять чипсиВідео

21:14

Переговори США-Китай: чи готова Україна до них?Погляд

Реклама
21:05

Таємниця прозорості: чому скло пропускає світло

20:33

Понад 70 років тому карту України перекроїли: як з'явилася наймолодша область

20:29

США можуть з повітря прикрити коаліцію: ЗМІ про вироблення гарантій для України

19:58

Уперше за багато років: Ані Лорак кардинально змінила зачіску і стала блондинкою

19:45

Влупить +9, литимуть грозові дощі з градом: до України наближається потужний шторм

19:41

Історія та сучасність шиболетів: як слово стає зброєю

19:28

Рис вийде ідеально розсипчастим: головний секрет бездоганної стравиВідео

19:27

"Мені абсолютно байдуже": Лоліта зважилася на радикальні заходи щодо доньки

19:26

Мистецтво, що об’єднує: хореограф Євген Кот допоміг здійснити мрію доньки українського захисника

19:10

Коли Путін зустрінеться з Зеленським?Погляд

18:38

В Україні "м'ясо для бідних" стало розкішшю - ціни зрівнялися з олениною

Реклама
18:33

Відмова Трамп від участі в переговорах: ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва

18:24

5 цікавих фактів про англійську мову: що варто знати новачкам

18:21

Путініст Кіркоров злив усю правду про себе зрадниці Лорак - деталі

18:02

Чому не можна прибирати 23 серпня: прикмети, які вбережуть від втрат

17:37

Чи були ваші предки угорцями: прізвище розповість про корінне походження

17:36

Іван Гелюх: DRI залучила €60 млн "зеленого" кредиту актуально

17:27

Володіють мудрістю з минулих життів: які знаки зодіаку вже були тут раніше

17:24

Убивство Фаріон: прокурори заявили про важливе зізнання обвинуваченого Зінченка

17:07

Чому ми плачемо від цибулі – секрети хімії та прості лайфхаки

16:39

Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

16:38

Долар стрімко полетів вгору: який курс валют чекає на українців 25 серпня

16:28

Скільки "з'їдають" популярні кросовери: реальний рейтинг витрат палива в УкраїніВідео

15:49

Чому котам не можна підстригати вуса: для чого вони потрібні насправді

15:48

Експерт розповів про спільну позицію антикорупційних активістів з проросійськими блогерами щодо агентури ФСБ в НАБУ

15:34

Не вистачає грошей: чоловік Тодоренко поскаржився на їхній шлюб

15:26

Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров висунув головну умову Кремля

15:15

"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

15:13

Чи може водій повернути праворуч: заплутаний тест з ПДР під силу не всімВідео

15:09

Впливає навіть положення руки: як покращити якість мобільного зв'язку за хвилинуВідео

14:44

"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

Реклама
14:19

У РФ помер популярний співак, автор відомих хітівВідео

14:12

ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму: що відомо

13:53

"Народила свою копію": співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою

13:43

Гороскоп на сьогодні 23 серпня: Терезам - прибуток, Стрільцям - грандіозний успіх

13:34

Чи варто повертатися до колишніх: психолог дав неочікувану відповідь

13:20

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

13:14

Чому не можна казати "велике дякую": якої помилки припускаються багато українцівВідео

13:04

В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

12:45

Діагностували важке захворювання: Кікроров звалився зі сцени і не зміг встатиВідео

12:40

Горова вперше заговорила про одруження зі своїм обранцем: "П'ять років разом"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти