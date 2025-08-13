Дочка виснаженого Кіркорова навмисно доводить його: дивне відео

Коротко:
- Що витворила дочка Філіпа Кіркорова
- Як він відреагував
У мережі з'явилося відео, як скандальна і дивна дочка путініста Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія навмисно виводить його з себе.
Як пишуть російські пропагандистські пабліки, Кіркоров відпочиває зараз зі своїми дітьми в Греції. Тим часом, донька Кіркорова виклала відео, як дістає його своєю поведінкою.
Відповідним роликом дівчинка поділилася на своїй сторінці в ТікТок.
Вона знімає на камеру Кіркорова, який сидить за столом, і в цей же час показує йому язика. Вона довго і вичікувально дивиться на путініста і переводить камеру то на себе, то на батька, фіксуючи його реакцію на відео.
@notallaig @Філіп Кіркоров Тгк: kirkorovar #рофл♬ original sound - ?️
Скандали дочки Філіпа Кіркорова
Зазначимо, що Алла-Вікторія не вперше вирізняється такими витівками. Все починалося з простих відео, де дівчинка просто з ненавистю дивилася на свого брата і театрально закочувала очі, якщо їй дарували не такі подарунки.
Пізніше вона дуже дивно поводилася на похоронах діда - Бедроса Кіркорова, а також часто на всіх фото і відео виглядала похмурою і не привітною.
Сам путініст не раз зазначав, що у нього є проблеми з вихованням доньки.
Філіп Кіркоров - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
