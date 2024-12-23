Національний відбір на Євробачення 2025: хто увійшов до складу журі

Уже відомі імена музикантів, які займуть суддівські крісла для визначення найкращого кандидата на участь у Євробаченні від України.

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Нацвідбір-2025 - названо імена суддів Національного відбору на Євробачення-2025 / колаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

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Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого

Переможця визначить авторитетне журі, до складу якого увійшли три відомі українські музиканти

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 залишилося півтора місяця, і підготовка до підсумкового концерту виходить на фінішну пряму. Днями було оголошено шортліст фіналістів Нацвідбору, а сьогодні з'явилася інформація про те, хто ж стане журі конкурсу.

Суспільне мовлення в соціальних мережах оголосило, що Нацвідбір судитимуть співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, фронтвумен гурту Go_A та учасниця Євробачення-2021 Катерина Павленко і Сергій Танчинець, лідер гурту Без обмежень.

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Журі обирали єврофани шляхом онлайн-голосування. У ньому взяли участь 442 374 українці.

Найбільшу кількість голосів отримала Джамала - 35.28% (156048 голосів), на другому місці з 20.24% (89516) опинився Танчинець, а Павленко, відповідно, на третьому - 11.84% (52359). Якщо хтось із трійки журі відмовиться від підпису договору з Суспільним про членство, його місце посяде наступний кандидат із найвищим відсотком голосів.

Нацвідбір-2025 - названо імена суддів Національного відбору на Євробачення-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

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