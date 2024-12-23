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Національний відбір на Євробачення 2025: хто увійшов до складу журі

Анна Підгорна
23 грудня 2024, 14:09
314
Уже відомі імена музикантів, які займуть суддівські крісла для визначення найкращого кандидата на участь у Євробаченні від України.
Пісенний конкурс Євробачення 2025
Нацвідбір-2025 - названо імена суддів Національного відбору на Євробачення-2025 / колаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Коротко:

  • Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого
  • Переможця визначить авторитетне журі, до складу якого увійшли три відомі українські музиканти

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 залишилося півтора місяця, і підготовка до підсумкового концерту виходить на фінішну пряму. Днями було оголошено шортліст фіналістів Нацвідбору, а сьогодні з'явилася інформація про те, хто ж стане журі конкурсу.

Суспільне мовлення в соціальних мережах оголосило, що Нацвідбір судитимуть співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, фронтвумен гурту Go_A та учасниця Євробачення-2021 Катерина Павленко і Сергій Танчинець, лідер гурту Без обмежень.

відео дня

Журі обирали єврофани шляхом онлайн-голосування. У ньому взяли участь 442 374 українці.

Найбільшу кількість голосів отримала Джамала - 35.28% (156048 голосів), на другому місці з 20.24% (89516) опинився Танчинець, а Павленко, відповідно, на третьому - 11.84% (52359). Якщо хтось із трійки журі відмовиться від підпису договору з Суспільним про членство, його місце посяде наступний кандидат із найвищим відсотком голосів.

Національне відбіркове журі
Нацвідбір-2025 - названо імена суддів Національного відбору на Євробачення-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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