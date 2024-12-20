Євробачення-2025: хто потрапив до фіналу Національного відбору

Коротко:
- Із 20 конкурсантів журі відібрало 9 фіналістів Національного відбору
- 10-го конкурсанта визначать глядачі шляхом онлайн-голосування
8 лютого 2025 року відбудеться фінал Національного відбору-2025 на Євробачення. Сьогодні Суспільне Мовлення оголосило 9 фіналістів, яким пощастило випробувати вдачу та поборотися за право представити Україну на Євробаченні-2025 у Базелі.
Артистів відібрало авторитетне журі за результатами дводенного прослуховування. До списку увійшли: гурт Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, гурт MOLODI, гурт Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.
Десятого фіналіста Нацвідбору оберуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Потенційними кандидатами стануть ті артисти, які пройшли в лонгліст, але не знайшли прихильності журі.
Остаточний список із 10 фіналістів буде оприлюднено до 17 січня. У січні ж у загальному доступі почнуть з'являтися конкурсні роботи потенційних учасників Євробачення-2025 від України. Ім'я найкращого з найкращих стане відоме вже 8 лютого.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").
Також після публікації лонглісту Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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