Євробачення-2025: хто потрапив до фіналу Національного відбору

Суспільне Мовлення опублікувало список фіналістів Нацвідбору-2025.

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Національний відбір на Євробачення-2025 - хто потрапив до фіналу Нацвідбору-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

Із 20 конкурсантів журі відібрало 9 фіналістів Національного відбору

10-го конкурсанта визначать глядачі шляхом онлайн-голосування

8 лютого 2025 року відбудеться фінал Національного відбору-2025 на Євробачення. Сьогодні Суспільне Мовлення оголосило 9 фіналістів, яким пощастило випробувати вдачу та поборотися за право представити Україну на Євробаченні-2025 у Базелі.

Артистів відібрало авторитетне журі за результатами дводенного прослуховування. До списку увійшли: гурт Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, гурт MOLODI, гурт Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.

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Десятого фіналіста Нацвідбору оберуть глядачі шляхом онлайн-голосування. Потенційними кандидатами стануть ті артисти, які пройшли в лонгліст, але не знайшли прихильності журі.

Остаточний список із 10 фіналістів буде оприлюднено до 17 січня. У січні ж у загальному доступі почнуть з'являтися конкурсні роботи потенційних учасників Євробачення-2025 від України. Ім'я найкращого з найкращих стане відоме вже 8 лютого.

Національний відбір на Євробачення-2025 - хто потрапив до фіналу Нацвідбору-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

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