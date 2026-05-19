Після злив і граду в Україну прийде літнє тепло з Каспію: коли настане спека

У найближчі дні синоптик попередив про нестабільну погоду. Спочатку очікуються грози та шквали, а потім — потепління.

Синоптик попередив про різкі перепади погоди: дощі зміняться сильною спекою

Короткий прогноз погоди:

Метеорологічне літо офіційно розпочалося в більшості областей

У найближчі три доби очікуються короткочасні дощі з грозами

На вихідних каспійське тепло принесе в Україну спеку до +31 градуса

Погода в Україні найближчі три доби буде дощовою, а на вихідних до країни прийде тепло з Каспію. Прогноз погоди на тиждень озвучив синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт.

За його словами, найближчими днями в Україні переважатиме нестійка погода, яку спричинить поле зниженого тиску з південного сходу та півдня. Дощі та грози матимуть короткочасний характер, передає NV.

19 травня місцями буде дощити в центральних і південних регіонах, 20-го — по всій країні, крім заходу. Синоптик попередив про град і шквали до 15−20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+16 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+28. У західних областях буде трохи прохолодніше — від +18 до +23 градусів.

22−23 травня короткочасні дощі будуть на сході, північному сході та на заході країни, а потім опади пройдуть і в інших регіонах.

Семіліт підкреслив, що погодні процеси вже набули літнього характеру: дощі — короткочасні, супроводжуються грозами та мають різну інтенсивність і нерівномірний розподіл по території.

Яка буде погода в Україні на вихідних

На вихідних в Україну прийде тепло з Каспію. Час від часу йтимуть дощі. При цьому температура повітря підніметься.

Вночі температура повітря становитиме від +11 до +18 градусів. У західних областях дещо прохолодніше — від +9 до +15 градусів.

Вдень стовпчики термометрів зупиняться в межах +19…+25. На сході та південному сході температурні позначки сягатимуть +25…+31 градусів.

Метеорологічне літо вже настало

За словами синоптика, метеорологічне літо вже почалося в більшості регіонів країни. У Києві датою старту можна вважати ще 4 травня.

Однак це тепло може виявитися мінливим: наступного тижня, за попередніми даними, температура повітря знизиться на 3−5 градусів.

Погода в Києві — прогноз

У столиці та області цього тижня також очікуються дощі. Втім, опади матимуть літній характер.

"Це будуть короткочасні дощі з грозами", — зазначив Семіліт.

А 23 травня вдень у регіоні буде сухо.

Температура повітря вночі впродовж тижня становитиме близько +15 градусів. Вдень 19−20 травня очікується +24 градуси, 21 травня — до +26, а 22-го — потеплішає до +27 градусів.

"Однак 23 травня буде незначне зниження до +23", — попередив синоптик.

Прогноз погоди на 19 травня в Києві та області

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища на території столиці України та Київської області.

Погода буде хмарною з проясненнями. Можливий дощ, гроза (вночі місцями).

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25 °.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва. 19 травня вдень грози. Перший рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - зазначили синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

19 травня вдень в Україні, крім заходу, очікуються грози. У південних і центральних (крім Вінницької) областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та транспорту", - попередили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної активності.

У більшості регіонів очікуються опади різної інтенсивності, місцями — грози, град і шквальний вітер. Попри це температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.

Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.

Про персону: Іван Семіліт Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

