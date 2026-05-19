Після злив і граду в Україну прийде літнє тепло з Каспію: коли настане спека

Анна Ярославська
19 травня 2026, 09:45
У найближчі дні синоптик попередив про нестабільну погоду. Спочатку очікуються грози та шквали, а потім — потепління.
Погода, гроза, спека
Синоптик попередив про різкі перепади погоди: дощі зміняться сильною спекою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Короткий прогноз погоди:

  • Метеорологічне літо офіційно розпочалося в більшості областей
  • У найближчі три доби очікуються короткочасні дощі з грозами
  • На вихідних каспійське тепло принесе в Україну спеку до +31 градуса

Погода в Україні найближчі три доби буде дощовою, а на вихідних до країни прийде тепло з Каспію. Прогноз погоди на тиждень озвучив синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт.

За його словами, найближчими днями в Україні переважатиме нестійка погода, яку спричинить поле зниженого тиску з південного сходу та півдня. Дощі та грози матимуть короткочасний характер, передає NV.

19 травня місцями буде дощити в центральних і південних регіонах, 20-го — по всій країні, крім заходу. Синоптик попередив про град і шквали до 15−20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+16 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+28. У західних областях буде трохи прохолодніше — від +18 до +23 градусів.

Погода в Україні 19 травня 2026 року
Погода в Україні 19 травня / facebook.com/UkrHMC

22−23 травня короткочасні дощі будуть на сході, північному сході та на заході країни, а потім опади пройдуть і в інших регіонах.

Семіліт підкреслив, що погодні процеси вже набули літнього характеру: дощі — короткочасні, супроводжуються грозами та мають різну інтенсивність і нерівномірний розподіл по території.

Яка буде погода в Україні на вихідних

На вихідних в Україну прийде тепло з Каспію. Час від часу йтимуть дощі. При цьому температура повітря підніметься.

Вночі температура повітря становитиме від +11 до +18 градусів. У західних областях дещо прохолодніше — від +9 до +15 градусів.

Вдень стовпчики термометрів зупиняться в межах +19…+25. На сході та південному сході температурні позначки сягатимуть +25…+31 градусів.

Метеорологічне літо вже настало

За словами синоптика, метеорологічне літо вже почалося в більшості регіонів країни. У Києві датою старту можна вважати ще 4 травня.

Однак це тепло може виявитися мінливим: наступного тижня, за попередніми даними, температура повітря знизиться на 3−5 градусів.

Погода в Києві — прогноз

У столиці та області цього тижня також очікуються дощі. Втім, опади матимуть літній характер.

"Це будуть короткочасні дощі з грозами", — зазначив Семіліт.

А 23 травня вдень у регіоні буде сухо.

Температура повітря вночі впродовж тижня становитиме близько +15 градусів. Вдень 19−20 травня очікується +24 градуси, 21 травня — до +26, а 22-го — потеплішає до +27 градусів.

"Однак 23 травня буде незначне зниження до +23", — попередив синоптик.

Прогноз погоди на 19 травня в Києві та області

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища на території столиці України та Київської області.

Погода буде хмарною з проясненнями. Можливий дощ, гроза (вночі місцями).

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25 °.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва. 19 травня вдень грози. Перший рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - зазначили синоптики.

Погода в Києві та області 19 травня
Погода в Києві та області 19 травня / facebook.com/UkrHMC

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

19 травня вдень в Україні, крім заходу, очікуються грози. У південних і центральних (крім Вінницької) областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та транспорту", - попередили в Укргідрометцентрі.

В Україні оголошено штормове попередження
В Україні оголошено штормове попередження / facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної активності.

У більшості регіонів очікуються опади різної інтенсивності, місцями — грози, град і шквальний вітер. Попри це температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.

Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.

Про персону: Іван Семіліт

Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

погода синоптик прогноз погоди новини України новини України та світу Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень
22:48

Хантавірус в Україні: лікарі назвали кількість випадків зараження

22:42

Чому не можна часто відкривати дверцята холодильника: відповідь здивує

22:08

Паливо в Україні різко подорожчає: названо терміни стрибка цін на АЗС

21:42

У ЄС обговорюють майбутнє українських біженців: повернуться на батьківщину не багато

21:41

Що приховував СРСР під Києвом: таємниця Биківнянського лісу

21:30

Точилка не знадобиться: як швидко заточити ніж в домашніх умовахВідео

21:28

"Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль

21:00

Фейковий "співробітник СБУ" виманив у експрем'єра космічну суму: ЗМІ з'ясували подробиці

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявив про ризики "ручного управління" ОПЗ напередодні приватизації

20:44

Урожай згниє в землі: яка помилка при посадці гороху є найпоширенішою

