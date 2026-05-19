РФ перекидає МіГ-31К до Білорусі: монітори попередили про небезпеку

Навчання у Білорусі та підвищена авіаційна активність триватимуть до 30 травня.

Росія перекинула МіГ-31К у Білорусь

Розпочалися російсько-білоруські навчання з застосування ядерної зброї

РФ передислоковує два МіГ-31К до Білорусі

Через близькість авіації до України можливі часті повітряні тривоги

У Білорусі розпочалися навчання з відпрацювання бойового застосування ядерної зброї за участі російських військових. У зв’язку з навчаннями тривоги в Україні можуть почастішати. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар".

У рамках спільних командно-штабних навчань Росія здійснює передислокацію двох винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" до білоруського аеродрому "Мачулищі". Йдеться про бойові літаки, здатні нести гіперзвукові ракети.

Військові навчання, за попередніми даними, триватимуть до 30 травня. У цей період очікується підвищена активність російської авіації та відпрацювання різних сценаріїв бойового застосування.

Фахівці зазначають, що активність МіГ-31К традиційно фіксується як потенційна загроза через можливість застосування високошвидкісного ракетного озброєння. Розміщення цих бортів у безпосередній близькості до території України може призвести до оголошення повітряних тривог по всій країні у разі їхніх вильотів.

Для чого Білорусь створює напругу - думка експерта

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун прокоментував можливі ризики нового наступу РФ із території Білорусі в інтерв’ю Главреду. За його словами, активність на білоруському напрямку має не лише військове, а й інформаційно-психологічне значення.

Ягун зазначив, що таким чином Росія демонструє "лояльність Білорусі" та одночасно змушує Україну утримувати значні сили на північному напрямку, розпорошуючи ресурси, необхідні на сході.

Навчання в Білорусі - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 травня в Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно з Росією. У ході навчань білоруські сили спільно з російською стороною відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів і підготовку до їх можливого застосування.

Особливістю є тренування дій у різних, у тому числі непідготовлених районах по всій території країни.

За даними Міноборони РФ, у тренуваннях беруть участь понад 7 800 одиниць техніки, понад 200 ракетних установок, 140 літаків, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, зокрема стратегічні ракетоносці. Вони триватимуть з 19 по 21 травня.

Нагадаємо, 12 травня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про запровадження так званої "точкової мобілізації" резервістів. Він також наголосив на необхідності підготовки підрозділів до війни, додавши, що сподівається її уникнути.

Що таке моніторингові канали Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).

