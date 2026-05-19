Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом несподівано висловився про Путіна - FT

Журналісти FT дізналися, що під час останнього саміту Сі Цзіньпін відкрито дав політичну характеристику діям Путіна.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом дав неочікувану оцінку дій Путіна

Сі Цзіньпін заявив Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну

Заява прозвучала під час переговорів у Пекіні

Трамп пропонував ідею співпраці США, Китаю та РФ щодо МКС

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом заявив, що російський правитель Володимир Путін може зрештою пошкодувати про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомило Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, такі слова прозвучали під час розширених переговорів у Пекіні, які охоплювали низку міжнародних питань, зокрема війну в Україні. У ході зустрічі Трамп також, за словами співрозмовників FT, пропонував ідею співпраці США, Китаю та Росії у питаннях протидії Міжнародному кримінальному суду.

Джерела видання стверджують, що висловлювання Сі щодо можливих наслідків рішення Путіна є більш прямими, ніж його попередні заяви на подібні теми.

Один із співрозмовників FT, який раніше був залучений до контактів між Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом, зазначив, що попередні переговори між лідерами також були "відвертими та прямими" щодо війни Росії проти України. Водночас, за його словами, тоді китайський лідер не дозволяв собі оцінювати особисті рішення Путіна або давати подібні політичні характеристики війні.

Заява Сі з’явилася на тлі того, що Володимир Путін готується до візиту до Китаю для участі в саміті з китайським лідером. Його поїздка відбудеться невдовзі після переговорів Сі з Дональдом Трампом.

За оцінками FT, війна Росії проти України входить у затяжну фазу патової ситуації. При цьому Україна, як зазначає видання, дедалі активніше використовує безпілотні технології для завдання ударів по російських військових цілях та інфраструктурі.

Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит журналістів щодо цих повідомлень. Білий дім також утримався від коментарів. Адміністрація Трампа опублікувала після саміту в Пекіні інформаційний бюлетень, однак у ньому не згадувалися ані розмова про Путіна, ані тема війни в Україні.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко розповів Главреду, що однією з ключових тем переговорів президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна могла бути Україна. За його словами, візит Трампа до Китаю може бути частиною ширшого геополітичного процесу, у якому Україна розглядається разом із кризами в Ірані, навколо Тайваню, Росії та на Близькому Сході.

На думку Небоженка, під час зустрічі Трампа і Сі могла обговорюватися не лише війна РФ проти України, а й питання Ірану, Північної Кореї та глобальної безпекової архітектури. Він припускає, що Трамп діє в логіці "великої угоди", де можливий обмін поступками між великими державами.

Водночас експерт не очікує проривних рішень щодо України, адже Китай не готовий відкрито тиснути на Росію, а можливості США також обмежені.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп відвідає Китай із державним візитом 13-15 травня на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Основні переговори заплановані на 14 травня.

Президент США прибув до Пекіна разом із групою найбільших американських підприємців і заявив про намір домогтися відкриття китайського ринку для компаній зі США. До складу американської делегації увійшли керівники провідних корпорацій, зокрема Ілон Маск, Дженсен Хуанг та Тім Кук.

Як повідомляв Главред, Трамп під час офіційного візиту до Китаю зустрівся із Сі Цзіньпіном. Під час протокольної частини перед камерами сталася кумедна ситуація: стільці для лідерів виявилися різної висоти й глибини, через що крісло Трампа виглядало нижчим.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

