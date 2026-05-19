"Завершення СВО просто необхідне": в Держдумі РФ зробили термінову заяву

Анна Косик
19 травня 2026, 14:05
Чиновник переконаний, що незабаром РФ не зможе витримувати війну у нинішньому темпі.
сулейманов, воин всу
Росія не здатна ще довго воювати в Україні / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр, скріншот з відео

Головне:

  • Депутат Держдуми заявив, що РФ не витримає продовження війни
  • В економіці РФ є великі проблеми
  • Навіть у випадку закінчення війни у Кремля будуть проблеми у фінансовому секторі

У країні-агресорці Росії дедалі більше чиновників починають розуміти, що Кремлю не вигідно продовжувати війну. Зокрема депутат Держдуми Ренат Сулейманов заявив, що так звану "СВО" потрібно чим скоріше закінчувати.

Він зазначив в інтерв'ю російському ЗМІ, що економіка РФ не витримає продовження війни. Вже офіційно 40% федерального бюджету йде на оборону та безпеку. Ці витрати спричиняють інфляцію та скорочення інших витрат.

"Тому якнайшвидше завершення СВО просто необхідне. Спецоперація триває вже довше за Велику Вітчизняну", - наголосив російський депутат.

Сулейманов також розповів, що навіть у випадку закінчення війни в РФ залишиться чимало проблем. Зокрема й тому, що сотні тисяч окупантів повернуться з фронту і їм потрібно буде забезпечити робочі місця.

Що чекає економіку РФ у найближчий час - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Володимира Мілова, нинішній стан економіки визначається поєднанням трьох серйозних факторів, які рідко збігаються одночасно.

Йдеться про спад економіки, який уже після нового року офіційно підтверджений статистикою і визнаний самим Путіним, глибоку бюджетну кризу з багаторічним дефіцитом і відсутністю зрозумілих джерел наповнення бюджету, а також стійку інфляцію, яку не вдається приборкати навіть попри жорстку монетарну політику і високі ставки Центробанку, що залишаються одними з найвищих у світі.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у РФ критична фінансова ситуація через продовження війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін намагається стягнути гроші з олігархів під виглядом фінансових внесків до держбюджету.

Раніше повідомлялося, що фінансові проблеми Росії настільки серйозні, що навіть тимчасове зростання доходів протягом кількох місяців через загострення ситуації навколо Ірану, не здатне суттєво вплинути на загальну ситуацію.

Напередодні стало відомо, що 2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, і ключовим джерелом ризиків виглядає саме економіка. Попри зовнішню стабільність, у країні накопичуються системні проблеми.

Про персону: Ренат Сулейманов

Ренат Сулейманов - російський громадський та політичний діяч. Депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації VIII скликання. Член комітету Державної Думи з аграрних питань, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Держдума РФ економіка Росії
