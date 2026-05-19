На Одесу насуваються грози зі шквалами: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Одесі до кінця тижня буде нестабільною.

У регіоні прогнозують грози та сильний вітер / Фото: УНІАН

Коротко:

В Одесі очікуються шквали та грози 19-22 травня

Температура повітря підніметься до 26 градусів

Рятувальники попередили про ризик пожеж в екосистемах

Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з дощами, місцями з грозами. Вітер переважно північного напрямку, під час гроз - зі шквалами.

Температура повітря вночі 13-18°, вдень 21-26°. Температура морської води 14-16 °. Очікується легке хвилювання. Загалом, безпечні рівні моря.

Погода в Одеській області 19-22 травня / t.me/HMC_Odesa ​

Погода на сьогодні в Одеській області

У вівторок, 19 травня, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями під час грози шквал 15-18 м/с.

Температура повітря становитиме 21-26°; в Одесі 21-23°.

На дорогах області видимість хороша.

Погода в Одесі станом на 07:00:

температура повітря 15°;

атмосферний тиск 749 мм рт;

відносна вологість 79%;

температура морської води 14°.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Прогноз пожежної небезпеки по Одеській області на 19 травня

Погодні умови сприятимуть переважно підвищеній, на півдні області – високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Прогноз пожежної небезпеки / t.me/HMC_Odesa

Прогноз погоди на травень 2026 року в Одесі

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ні різких коливань температури, ні великої кількості опадів.

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опади синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а вночі — до +11…+16°C.

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

