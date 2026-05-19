Коли мобілізаційний вік в Україні можуть знизити: в ОП назвали одну умову

Паліса наголосив, що питання мобілізації залежить від ситуації на фронті.

Чи знизиться мобілізаційний вік в Україні

Головне із заяви генерала:

Влада не планує змінювати мобілізаційний вік

Заборона виїзду для чоловіків 18-24 не обговорюється

Мобілізація жінок залишається добровільною

Питання зниження мобілізаційного віку в Україні та обмеження виїзду молоді за кордон наразі не обговорюється навіть на рівні оцінки ризиків. Про це заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18-24 років наразі не на часі.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", - наголосив він.

Генерал додав, що ситуація може змінитися, але коли це станеться - залежить від фронту.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - зауважив Паліса.

Чи можлива мобілізація жінок

Заступник керівника ОП розповів, що примусовий призов жінок також не розглядається.

"Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - підкреслив він.

Водночас говорячи про спрощені чи коротші контракти для жінок генерал сказав, що Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", -підсумував Паліса.

Реформа мобілізації в Україні

Народний депутат Роман Костенко говорив, що в Україні розглядається можливість реформування територіальних центрів комплектування (ТЦК) з подальшим розподілом їхніх функцій.

За його словами, в рамках реформи мобілізації в Україні Міноборони пропонує перекласти на поліцію деякі функції територіальних центрів комплектування.

Він додав, що остаточні рішення ухвалюватиме Верховна Рада, адже "для багатьох змін потрібні зміни в законах".

Як повідомляв Главред, в Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Законопроект "Про справедливе бронювання та участь в обороні" №15237, зареєстрований у Верховній Раді 13 травня, пропонує змінити саму логіку відстрочки. Зокрема, бронь може стати платною або з обов’язковою службою в резерві.

Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.

Нардеп Сергій Нагорняк заявляв, що в Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Працівники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізовувати заброньованих співробітників підприємств.

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

