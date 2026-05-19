Сильні зливи і град накриють Україну: синоптик попередила про небезпечну погоду

Марія Николишин
19 травня 2026, 12:26
Погода в Україні перебуватиме під впливом атмосферних фронтів.
Сильні зливи і град накриють Україну: синоптик попередила про небезпечну погоду
Прогноз погоди в Україні на 20 травня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у середу
  • Коли температура може знизитися

Погода в Україні у середу, 20 травня, буде нестійкою, з короткочасними дощами, грозами, сильними зливами, а подекуди з шквалами та градом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, уся територія країни перебуватиме під впливом атмосферних фронтів.

"Лише вплив західного антициклону гальмуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України", - додала вона.


Атмосферні фронти / фото: t.me/PohodaNatalka

Температура повітря впродовж дня становитиме +21…+25 градусів. Водночас на сході, в центрі, в південній частині України передбачається +25…+28 градусів.

Трохи свіжіше буде в західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, західних районах Черкащини, де прогнозується +18…+22 градуси.


Погода 20 травня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 20 травня очікуються короткочасні дощі, грози, також є ймовірність сильних коротких злив. Температура повітря буде в межах +25 градусів.


Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли температура може знизитися

Діденко зауважила, що у кінці тижня температура повітря в Україні може знизитися. Крім того, волога повітряна маса з короткочасними дощами, ймовірно, також не відступить.


Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли в Україну прийде потепління

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт заявляв, що погода в Україні найближчі три доби буде дощовою, а на вихідних до країни прийде тепло з Каспію.

За його словами, на вихідних стовпчики термометрів зупиняться в межах +19…+25 градусів. На сході та південному сході температурні позначки сягатимуть +25…+31 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у вівторок, 19 травня, буде переважно дощовою, але теплою. Також подекуди можливі сильні шквали.

Синоптики заявляли, що погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Прогнозується хмарна погода з дощами, місцями з грозами. Вітер переважно північного напрямку, під час гроз - зі шквалами.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні упродовж тижня з 18 по 24 травня буде нестійкою, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної діяльності.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

