Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Харків — під ударом "шахедів": пошкоджено понад 25 будинків, є поранені

Анна Ярославська
19 травня 2026, 06:46оновлено 19 травня, 07:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Атака на Харків тривала всю ніч. Після ударів окупантів спалахнули пожежі.
Атака дронів
БПЛА РФ завдали удару по двох районах Харкова / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада ТРО, ДСНС

Головні факти:

  • Харків пережив дві хвилі дронових ударів РФ
  • Після ударів пошкоджено будинки та інфраструктуру
  • Троє людей отримали травми

У ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків і одну багатоповерхівку. Три людини отримали травми.

Вночі голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що ворожі удари БПЛА зафіксовані в Холодногірському та Новобаварському районах.

відео дня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Новобаварському районі. В результаті влучання ворожої дрони виникла пожежа.

На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Близько п'ятої години ранку російські окупанти знову атакували Новобаварський район ударними БПЛА. В результаті обстрілу загорілися два приватні будинки, ще понад 10 отримали пошкодження.

"З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може перебувати під завалами – ведуться пошуково-рятувальні роботи", – написав Терехов.

Харків — під ударом
Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

За словами голови ОВА, в результаті ворожого удару постраждали 47-річний чоловік і 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення осколками скла, а у жінки розвинулася гостра стресова реакція.

Пізніше мер повідомив, що в результаті двох російських ударів по Новобаварському району постраждали три людини. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 приватних будинків і одна багатоповерхова будівля.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім осіб госпіталізовано (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об’єкти інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Харкова Харківська область новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків — під ударом "шахедів": пошкоджено понад 25 будинків, є поранені

Харків — під ударом "шахедів": пошкоджено понад 25 будинків, є поранені

06:46Україна
Росія масово обстрілює великі міста: Жданов назвав нову ціль ворога

Росія масово обстрілює великі міста: Жданов назвав нову ціль ворога

01:42Україна
Масований удар балістики: що відомо про "прильоти" на об’єктах Нафтогазу

Масований удар балістики: що відомо про "прильоти" на об’єктах Нафтогазу

00:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

"Добрий ранок" казати не можна - як правильно вітатися українською

"Добрий ранок" казати не можна - як правильно вітатися українською

Останні новини

07:43

На Одесу насуваються грози зі шквалами: синоптики попередили про небезпеку

07:00

Він лише симптом: Андрусів - про те, чому рейтинг Трампа пішов на дноПогляд

06:46

Харків — під ударом "шахедів": пошкоджено понад 25 будинків, є поранені

05:33

У кого здійсниться бажання на початку літа: Таро-прогноз на червень 2026

05:11

Буквально знищують особистість: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
04:58

Коли і як підв'язувати томати, щоб урожай був у кілька разів більший - лайфхак

04:08

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причинаВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

03:30

Щасливий поворот долі: життя трьох знаків зодіаку заграє новими барвами

Реклама
03:11

"Уві сні" чи "увісні": як правильно писати цей вираз за українським правописом

02:23

Апокаліпсис на узбережжі: мільйони мешканців міст на межі катастрофи

01:42

Росія масово обстрілює великі міста: Жданов назвав нову ціль ворога

00:00

Масований удар балістики: що відомо про "прильоти" на об’єктах Нафтогазу

18 травня, понеділок
23:52

З ними приємно спілкуватися: п’ять жіночих імен із найкращим характером

23:21

У Зеленського розкрили плани Кремля на літній наступ - які міста під загрозою

23:21

Кінець травня принесе щастя двом знакам зодіаку: на кого чекають зміни

23:18

Притягують радість: астрологи назвали чотири найщасливіші дати народження

23:08

Про прополювання можна забути: простий метод впорається з бур’янами за хвилиниВідео

22:48

Хантавірус в Україні: лікарі назвали кількість випадків зараження

22:42

Чому не можна часто відкривати дверцята холодильника: відповідь здивує

Реклама
22:08

Паливо в Україні різко подорожчає: названо терміни стрибка цін на АЗС

21:42

У ЄС обговорюють майбутнє українських біженців: повернуться на батьківщину не багато

21:41

Що приховував СРСР під Києвом: таємниця Биківнянського лісу

21:30

Точилка не знадобиться: як швидко заточити ніж в домашніх умовахВідео

21:28

"Мадяр" розкрив нові деталі удару по Москві - що намагається приховати Кремль

21:00

Фейковий "співробітник СБУ" виманив у експрем'єра космічну суму: ЗМІ з'ясували подробиці

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявив про ризики "ручного управління" ОПЗ напередодні приватизації

20:44

Урожай згниє в землі: яка помилка при посадці гороху є найпоширенішою

20:33

Новий прем'єр Угорщини Мадяр виставив Україні умову для вступу до ЄС - що відомо

20:25

Оптична ілюзія "ламає" мозок: потрібно сказати, якого кольору цятки за 10 секунд

20:15

Названо потенційного нового виконавця ролі Джеймса Бонда

20:13

Чому не можна купувати речі до народження дитини: таємниця давнього страху

20:10

США продовжили виняток для Москви: нафту РФ вивели з-під санкцій

19:38

"Добрий ранок" казати не можна - як правильно вітатися українськоюВідео

19:37

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт дивиться на господаря і не моргаєВідео

19:10

Ціна питання $18 тис: у Харкові співробітник ТЦК та екс-беркутівець "допомагали" ухилянтам

19:10

Різкі зміни та великі гроші: таролог назвала фаворита червня 2026 рокуВідео

19:10

Термінова поїздка Путіна до КНР: Денисенко розкрив головну мету КремляПогляд

19:02

Світ має відкинути ілюзії та уважно прислухатися до оцінок Буданова, - американський експерт

19:01

У Раді назвали головну перешкоду на шляху вступу України до Євросоюзу

Реклама
18:58

Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах з Росією - ЗМІ назвали прізвища

18:46

Врожай огірків буде рясним і здоровим: що достатньо покласти в лунку при посадці

18:35

Багато хто пере одяг неправильно: скільки разів можна носити речі перед праннямВідео

18:28

Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

18:17

Тимур Мірошниченко розповів, скільки заробив за коментування "Євробачення"

18:06

В Україні знайшли загадковий храм якому тисячі років: де саме і що там відкрилиВідео

17:37

Українці зберігають єдність у надскладних ситуаціях, - Андрій Юсов

17:31

Ніякий не "майський жук": комаха має більш лаконічну українську назву

17:12

"Окупанти "привітали" нас": Камалія показала наслідки прильотуВідео

17:08

Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що змінитьсяВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти