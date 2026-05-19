Харків — під ударом "шахедів": пошкоджено понад 25 будинків, є поранені

Атака на Харків тривала всю ніч. Після ударів окупантів спалахнули пожежі.

БПЛА РФ завдали удару по двох районах Харкова

Головні факти:

Харків пережив дві хвилі дронових ударів РФ

Після ударів пошкоджено будинки та інфраструктуру

Троє людей отримали травми

У ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків і одну багатоповерхівку. Три людини отримали травми.

Вночі голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що ворожі удари БПЛА зафіксовані в Холодногірському та Новобаварському районах.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Новобаварському районі. В результаті влучання ворожої дрони виникла пожежа.

На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Близько п'ятої години ранку російські окупанти знову атакували Новобаварський район ударними БПЛА. В результаті обстрілу загорілися два приватні будинки, ще понад 10 отримали пошкодження.

"З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може перебувати під завалами – ведуться пошуково-рятувальні роботи", – написав Терехов.

За словами голови ОВА, в результаті ворожого удару постраждали 47-річний чоловік і 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення осколками скла, а у жінки розвинулася гостра стресова реакція.

Пізніше мер повідомив, що в результаті двох російських ударів по Новобаварському району постраждали три людини. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 приватних будинків і одна багатоповерхова будівля.

Як писав Главред, в ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім осіб госпіталізовано (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об’єкти інфраструктури.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

