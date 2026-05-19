Атака дронів в Одеській області спричинила сильну пожежу: що потрапило під удар

Анна Ярославська
19 травня 2026, 08:33
Окупанти вночі завдали удару дронами-камікадзе по цивільному об'єкту.
Наслідки атаки дронів на Одеську область
Ворожий дрон влучив у будівлю складу / Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Одеську область ударними БПЛА в ніч на 19 травня
  • Більшість ворожих безпілотників збили підрозділи ППО
  • В Ізмаїльському районі зафіксовано влучання в будівлю складу

У ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, більшість повітряних цілей були знищені силами ППО.

В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши дах і вікна.

Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За словами Кіпера, обійшлося без постраждалих.

​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред

У ДСНС Одеської області повідомили, що минулої ночі росіяни знову атакували регіон ударними безпілотниками.

"В Ізмаїльському районі в результаті влучання виникла пожежа в порожньому складському приміщенні. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу і не допустили поширення вогню на велику площу. На щастя, загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

  • Наслідки атаки дронів на Одеську область 19 травня
    Наслідки атаки дронів на Одеську область 19 травня Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
Як писав Главред, у ніч на 19 травня армія країни-агресора РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський і Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків і одну багатоповерхівку. Троє людей отримали травми.

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об'єкти інфраструктури.

Також у ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні

Країна-агресор РФ змінила тактику атак дронами типу "Шахед" по Україні, почавши використовувати їх не тільки вночі, але й у денний час. Такі удари перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни та тиск на цивільне населення, пише Business Insider.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що останні удари свідчать про формування нової російської тактики.

"Поки що це не можна назвати остаточно сформованою схемою, проте вона вже виглядає як нова оперативна модель", - підкреслив експерт.

На думку Анохіна, ключове завдання таких дій полягає не лише в ураженні об'єктів інфраструктури, а й у психологічному впливі на населення.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

