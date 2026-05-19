Як сказати українською 'впопыхах' - варіанти, які мало хто знає

Експертка з мовлення Вікторія Хмельницька розібрала поширену мовну помилку українців.

Як сказати українською "впопыхах"

В українській мові існує чимало повноцінних відповідників до калькованого "впопыхах", тож уживати це запозичення зовсім не обов’язково. Значення поспіху, поспішності або дій, виконаних нашвидкуруч, передають близько 20 слів.

У своєму TikTok-відео акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, що залежно від контексту можна сказати:

спОхвату,

пОспіхом,

пОспішком,

пОхапцем,

прИхапцем,

прИхапком,

спІшно,

кваплИво,

спрожОгу,

наскОком,

поспІшливо,

поспішАючи,

у пОспіху,

хватькомА,

прИхватком,

гарячкОво.

Мовознавиця пояснила, що в її родині використовували слово "хАптом": "Доця, ну що ж ти хаптом оце робиш?" Також трапляється слово "хАпки", яке також передає значення поспіху або швидкої, необдуманої дії.

Про персону: Вікторія Хмельницька Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.

