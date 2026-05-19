Як сказати українською "впопыхах" - варіанти, які мало хто знає

Руслана Заклінська
19 травня 2026, 13:04
Експертка з мовлення Вікторія Хмельницька розібрала поширену мовну помилку українців.
В українській мові існує чимало повноцінних відповідників до калькованого "впопыхах", тож уживати це запозичення зовсім не обов’язково. Значення поспіху, поспішності або дій, виконаних нашвидкуруч, передають близько 20 слів.

У своєму TikTok-відео акторка дубляжу та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, що залежно від контексту можна сказати:

  • спОхвату,
  • пОспіхом,
  • пОспішком,
  • пОхапцем,
  • прИхапцем,
  • прИхапком,
  • спІшно,
  • кваплИво,
  • спрожОгу,
  • наскОком,
  • поспІшливо,
  • поспішАючи,
  • у пОспіху,
  • хватькомА,
  • прИхватком,
  • гарячкОво.

Мовознавиця пояснила, що в її родині використовували слово "хАптом": "Доця, ну що ж ти хаптом оце робиш?" Також трапляється слово "хАпки", яке також передає значення поспіху або швидкої, необдуманої дії.

Про персону: Вікторія Хмельницька

Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.

РФ вгатила ракетою по центру Прилук: є загиблі та десятки поранених

Прорив кордону в зоні ЧАЕС: в ДПСУ заявили про реальну загрозу

Сильні зливи і град накриють Україну: синоптик попередила про небезпечну погоду

Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

