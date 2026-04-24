"Боженька мене вивіз": Повалій видала маячню про втечу з України

Таїсія Повалій з'явилася у Криму й розповіла про "жахи" життя в Україні.

Таїсія Повалій розповіла про втечу з України

Зрадниця України Таїсія Повалій, яка активно підтримує війну РФ проти своєї батьківщини, з'явилася на публіці після конфіскації її будинку. Співачка вирішила розповісти слізливу історію про те, як вона нібито рятувалася від українців. Відео з її висловлюваннями з'явилося в Telegram.

Повалій знову розсипалася в лестощах на адресу нової батьківщини, яка зараз вбиває її колишніх співгромадян. Як заявила путіністка, в Україні вона жила в страху, а в РФ їй нібито допоміг втекти сам Бог.

Таїсія Повалій — де зараз

"Закрита на ключ, у страху. Мені було страшно навіть відкрити штори. Я жила у страху, тому що мене залякали. Мені здавалося, що моя місія закінчилася. А далі Боженька мене взяв і вивіз до Росії. Боженька мене вивіз", — заявила Таїсія.

Щоб ще раз підкреслити свою лояльність путінському режиму, співачка публічно підтримала анексію Криму, з якої у 2014 році почалася російська агресія. Вона заявила, що новина про захоплення півострова викликала у неї захват.

Таїсія Повалій — позиція

"Коли Крим повернувся додому, коли він став частиною Росії, моїй радості не було меж. Я зрозуміла, що тут живуть сильні люди, і вони знають вірний шлях. Вони не піддадуться провокаціям і грошам, які там платять", — висловилася Повалій.

Раніше Главред повідомляв, що Ані Лорак, яка зрадила Україну, поскаржилася на споживацьке ставлення з боку дочки. Софія не соромиться у своїх проханнях і постійно вимагає від матері дорогих подарунків, перевіряючи її терпіння на міцність.

Також поява Марини Боржемської з обручкою викликала хвилю обговорень у мережі. Знаменитість зізналася, що її погляди на шлюб змінилися — вона не планує влаштовувати помпезне весілля і мріє про тихе свято для двох.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

