Прорив кордону в зоні ЧАЕС: в ДПСУ заявили про реальну загрозу

Переміщення техніки у Білорусі наразі не фіксується.

Загроза наступу з Білорусі

Головне із заяви речника ДПСУ:

Україна укріпила понад 1 тис. км кордону з Білоруссю

Непомітне проникнення через Чорнобильську зону малоймовірне

Загроза з Білорусі реальна і потрібно готуватися

Загроза з території Білорусі є реальною, але непомітно проникнути в Україну, зокрема через Чорнобильську зону, ворогу не вдасться. Про це в заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Непомітно, напевно, не вийде, бо з 2022 року кордон облаштовується з інженерного погляду по всій протяжності. Це стосується всіх понад 1 тис. кілометрів кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області. Це стосується й Київщини", - наголосив він. відео дня

Демченко також додав, що наразі не фіксується переміщення особового складу чи техніки у Білорусі безпосередньо поруч з українським кордоном.

"Але попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості, в будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили", - пояснив речник ДПСУ.

За його словами, Білорусь постійно нагнітає ситуацію, бо каже про нібито військову загрозу з різних боків, але насправді союзнику Росії ніхто не загрожує.

"Зараз уже йде певний шантаж щодо перебування на території Білорусі ядерної зброї. Звісно, загроза з Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - підсумував Демченко.

Путін хоче контролювати білоруську армію

Військовий експерт, керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що диктатор Володимир Путін зацікавлений у тому, щоб отримати під свій контроль білоруську армію, однак Олександр Лукашенко не хоче цього допустити, оскільки саме силовий апарат залишається основою його влади.

За його словами, через це Лукашенко змушений балансувати між демонстрацією підтримки Росії у війні проти України та необхідністю зберігати лояльність власних силовиків.

"Але сама загроза вторгнення в Україну з білоруського напрямку — вже певна маленька перемога Путіна. Тому що це відволікає українські ресурси на інші напрямки", - додав він.

Як повідомляв Главред, на території Білорусі фіксується певна активність, пов’язана з створенням логістичних маршрутів і підготовкою полігонів, що може вказувати на подальше посилення військової взаємодії з Росією.

18 травня в Білорусі заявили про початок навчань з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно із країною-агресором Росією.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про продовження інтенсивної підготовки збройних сил країни до можливих бойових дій. У країні розпочали "точкову мобілізацію".

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

