В одному з міст України проїзд у громадському транспорті може подешевшати

На Полтавщині в місті Кременчук хочуть переглянути вартість проїзду у частині громадського транспорту. Цю тему обговорювали чиновники під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Як пише видання Новини.LIVE, знизити тариф на проїзд хочуть у маршрутних таксі. У місті проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах коштує 20 гривень, тоді як за маршрутку мешканці Кременчука платять 25 гривень.
Мер міста Віталій Малецький зауважив, що наразі остаточного рішення щодо зниження вартості проїзду у маршрутках немає, але до кінця травня влада буде збирати зауваження та пропозиції жителів, які вплинуть на остаточне рішення.
Він також повідомив, що тариф на проїзд у маршрутних таксі був підвищений до 25 гривень тимчасово через зростання вартості пального та електроенергії.
Що буде з цінами на громадський транспорт в Україні - прогноз експертів
Главред писав, що вже зараз у багатьох великих містах України якщо не підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті, то планують це зробити у найближчий час.
За словами експертів, Україна входить у період, коли підвищення тарифів у приватних перевізників стане масовим і неминучим. Комунальний транспорт триматиме ціну довше, але й там питання перегляду тарифів "перезріло".
Громадський транспорт в Україні - останні новини
Нагадаємо, у Києві пропонують встановити новий тариф на разовий проїзд у комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, планують запровадити систему диференційованих знижок.
Раніше Главред писав, що вартість проїзду в приміських електричках Києва та області зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка.
Напередодні стало відомо, що українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але у деяких випадках їм, як і іншим пасажирам, доведеться платити, інакше українцям на пенсії може загрожувати чималий штраф.
