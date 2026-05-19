В одному з міст України проїзд у громадському транспорті може подешевшати

Чиновники формують нові тарифи на проїзд.

https://glavred.net/ukraine/v-odnom-iz-gorodov-ukrainy-proezd-v-obshchestvennom-transporte-mozhet-podeshevet-10765937.html Посилання скопійоване

Витрати місцевих мешканців на проїзд у громадському транспорті можуть зменшитися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У Кременчуку може здешевшати проїзд у маршрутках

Тариф на увесь громадський транспорт у місті можуть встановити на рівні 20 гривень

На Полтавщині в місті Кременчук хочуть переглянути вартість проїзду у частині громадського транспорту. Цю тему обговорювали чиновники під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Як пише видання Новини.LIVE, знизити тариф на проїзд хочуть у маршрутних таксі. У місті проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах коштує 20 гривень, тоді як за маршрутку мешканці Кременчука платять 25 гривень.

відео дня

Мер міста Віталій Малецький зауважив, що наразі остаточного рішення щодо зниження вартості проїзду у маршрутках немає, але до кінця травня влада буде збирати зауваження та пропозиції жителів, які вплинуть на остаточне рішення.

Він також повідомив, що тариф на проїзд у маршрутних таксі був підвищений до 25 гривень тимчасово через зростання вартості пального та електроенергії.

Що буде з цінами на громадський транспорт в Україні - прогноз експертів

Главред писав, що вже зараз у багатьох великих містах України якщо не підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті, то планують це зробити у найближчий час.

За словами експертів, Україна входить у період, коли підвищення тарифів у приватних перевізників стане масовим і неминучим. Комунальний транспорт триматиме ціну довше, але й там питання перегляду тарифів "перезріло".

Громадський транспорт в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Києві пропонують встановити новий тариф на разовий проїзд у комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, планують запровадити систему диференційованих знижок.

Раніше Главред писав, що вартість проїзду в приміських електричках Києва та області зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка.

Напередодні стало відомо, що українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але у деяких випадках їм, як і іншим пасажирам, доведеться платити, інакше українцям на пенсії може загрожувати чималий штраф.

Інші новини:

Про джерело: Новини.LIVE Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network". До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова. Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці: повага до читача і його право на правду

об’єктивність та неупередженість

повнота і всебічний аналіз інформації

простота і доступність

відсутність прихованої реклами

унікальність та оперативність

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред