В одному з міст України проїзд у громадському транспорті може подешевшати

Анна Косик
19 травня 2026, 11:56
Чиновники формують нові тарифи на проїзд.
Витрати місцевих мешканців на проїзд у громадському транспорті можуть зменшитися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • У Кременчуку може здешевшати проїзд у маршрутках
  • Тариф на увесь громадський транспорт у місті можуть встановити на рівні 20 гривень

На Полтавщині в місті Кременчук хочуть переглянути вартість проїзду у частині громадського транспорту. Цю тему обговорювали чиновники під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Як пише видання Новини.LIVE, знизити тариф на проїзд хочуть у маршрутних таксі. У місті проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах коштує 20 гривень, тоді як за маршрутку мешканці Кременчука платять 25 гривень.

Мер міста Віталій Малецький зауважив, що наразі остаточного рішення щодо зниження вартості проїзду у маршрутках немає, але до кінця травня влада буде збирати зауваження та пропозиції жителів, які вплинуть на остаточне рішення.

Він також повідомив, що тариф на проїзд у маршрутних таксі був підвищений до 25 гривень тимчасово через зростання вартості пального та електроенергії.

Главред писав, що вже зараз у багатьох великих містах України якщо не підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті, то планують це зробити у найближчий час.

За словами експертів, Україна входить у період, коли підвищення тарифів у приватних перевізників стане масовим і неминучим. Комунальний транспорт триматиме ціну довше, але й там питання перегляду тарифів "перезріло".

Нагадаємо, у Києві пропонують встановити новий тариф на разовий проїзд у комунальному громадському транспорті на рівні 30 гривень. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, планують запровадити систему диференційованих знижок.

Раніше Главред писав, що вартість проїзду в приміських електричках Києва та області зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка.

Напередодні стало відомо, що українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але у деяких випадках їм, як і іншим пасажирам, доведеться платити, інакше українцям на пенсії може загрожувати чималий штраф.

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
