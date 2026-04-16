"Курячі мізки": український продюсер різко висловився про Таїсію Повалій

Що сказав Михайло Ясинський:
- Повалій дотримується іншої картини світу та життєвих орієнтирів
- Повалій може не сприймати свої вчинки як зраду
Український продюсер Михайло Ясинський публічно прокоментував позицію співачки Таїсії Повалій, яка після початку повномасштабної війни продовжила кар'єру в Росії.
В інтерв'ю Дмитру Гордону він зазначив, що, на його думку, рішення артистки не було спонтанним і сформувалося задовго до подій 2014 року.
За словами Ясинського, йдеться про більш глибокий вибір – світоглядний і ціннісний. Він вважає, що Повалій дотримується іншої картини світу та життєвих орієнтирів, які визначили її подальші дії.
"Це очевидний вибір, який був зроблений не в 2014 році. Вибір був зроблений задовго до цього. Вибір іншої картини світу, іншої філософії та інших умов життя", – підкреслив продюсер.
Продюсер також припустив, що сама співачка може не сприймати свої вчинки як зраду. На його думку, вона перебуває в іншому інформаційному та культурному середовищі, де подібні рішення вважаються допустимими.
"Для неї це не зрада. Для неї це абсолютно зрозумілі речі. Я її ні в якому разі не виправдовую – для мене це зрада і підлість. Але я розумію, чому так відбувається. Коли курячі мізки опиняються в тому середовищі, про яке ми говорили, і займаються цим самообманом, безумовно, в наших очах це виглядає як підлість, а для неї це не підлість. У неї зовсім інша прошивка", – зазначив Ясинський.
Останні новини шоу-бізнесу
Про особу: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред