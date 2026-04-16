"Курячі мізки": український продюсер різко висловився про Таїсію Повалій

Повалий перебуває в іншому інформаційному та культурному середовищі, вважає Ясинський.

Що сказав Михайло Ясинський:

Повалій дотримується іншої картини світу та життєвих орієнтирів

Повалій може не сприймати свої вчинки як зраду

Український продюсер Михайло Ясинський публічно прокоментував позицію співачки Таїсії Повалій, яка після початку повномасштабної війни продовжила кар'єру в Росії.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він зазначив, що, на його думку, рішення артистки не було спонтанним і сформувалося задовго до подій 2014 року.

За словами Ясинського, йдеться про більш глибокий вибір – світоглядний і ціннісний. Він вважає, що Повалій дотримується іншої картини світу та життєвих орієнтирів, які визначили її подальші дії.

"Це очевидний вибір, який був зроблений не в 2014 році. Вибір був зроблений задовго до цього. Вибір іншої картини світу, іншої філософії та інших умов життя", – підкреслив продюсер.

Продюсер також припустив, що сама співачка може не сприймати свої вчинки як зраду. На його думку, вона перебуває в іншому інформаційному та культурному середовищі, де подібні рішення вважаються допустимими.

"Для неї це не зрада. Для неї це абсолютно зрозумілі речі. Я її ні в якому разі не виправдовую – для мене це зрада і підлість. Але я розумію, чому так відбувається. Коли курячі мізки опиняються в тому середовищі, про яке ми говорили, і займаються цим самообманом, безумовно, в наших очах це виглядає як підлість, а для неї це не підлість. У неї зовсім інша прошивка", – зазначив Ясинський.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

