"Українці вороги": що говорив путініст Кеосаян про Україну

Кеосаян закликав вбивати українських військовополонених, а також публічно говорив, що потрібно завдати ядерного удару по Києву.

Тигран Кеосаян ненавидів Україну і мріяв про її зникнення/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

До яких жахливих речей закликав Кеосаян

Ким він вважав українців

26 вересня стало відомо про те, що помер чоловік Маргарити Симоньян, російської пропагандистки, яка ненавидить Україну Тигран Кеосаян.

Главред розбирався, що путініст Кеосаян говорив про військове вторгнення Росії в Україну, а також, що він думав про українців загалом.

Кеосаян про ЗСУ

Збройні сили України, які тримають оборону від РФ, путініст не вважав армією. Він стверджував, що українські захисники - "нацисти". "Ми не воюємо з якимось набродом, а з дуже вмотивованими нацистами, яких протягом восьми років готували вся Європа і вся Америка", - стверджував покійник Кеосаян.

Кеосаян явно нервував через те, що "Київ за три дні" стало не гордістю армії РФ, а мемом. Бо він говорив, що армію України протягом 8 років готували у США та Європі.

Ядерний удар РФ

Путініст Кеосаян, за якого зараз ллють сльози в усій Росії, закликав завдати ядерного удару по столиці України.

"У жодній війні не може бути поразки у ядерної держави", - говорив путініст.

Кеосаян про ракетні обстріли

Путініст вважав, що Україну потрібно бомбити ще сильніше. "Неможливо переоцінити терапевтичне значення наших ракетних ударів. Тепер головне, щоб ці удари прилітали на територію України з регулярністю кур'єрських поїздів", - повідомив терорист Кеосаян.

Кеосаян про Крим

За словами Кеосаяна, якби терористична Росія не почала "спеціальну військову операцію", "нацистська Україна напала б на Крим".

"Рівно через три-чотири роки, озброєна і навчена українська армія, вони ж усі проходили через АТО, ми б мали з вами нову, практично гітлерівську Україну - через 80 років після Великої Вітчизняної війни. Як би це виглядало? Донбас і Луганськ вони б зачистили, Крим. Це були б більш підготовлені війська, було б більше жертв. Я практично впевнений, що вони до цього готувалися", - говорив чоловік Симоньян.

Кеосаян про українських полонених

Відвідувач концерту Кобзона Кеосаян відверто закликав до вбивства українських військовополонених.

"У "вагнерівців" це питання добре поставлене. Ви скажете, що це жорстоко? Так, жорстоко. Нелюдяно? А я вам змушений доповісти, що війна - це взагалі жорстока і нелюдська річ", - говорив Кеосаян.

Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували ракі видалили груди. Вона розповіла про це у програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.

Про персону: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама". У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон. Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

