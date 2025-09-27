Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Українці вороги": що говорив путініст Кеосаян про Україну

Олена Кюпелі
27 вересня 2025, 10:38
73
Кеосаян закликав вбивати українських військовополонених, а також публічно говорив, що потрібно завдати ядерного удару по Києву.
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян ненавидів Україну і мріяв про її зникнення/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • До яких жахливих речей закликав Кеосаян
  • Ким він вважав українців

26 вересня стало відомо про те, що помер чоловік Маргарити Симоньян, російської пропагандистки, яка ненавидить Україну Тигран Кеосаян.

Главред розбирався, що путініст Кеосаян говорив про військове вторгнення Росії в Україну, а також, що він думав про українців загалом.

відео дня

Кеосаян про ЗСУ

Збройні сили України, які тримають оборону від РФ, путініст не вважав армією. Він стверджував, що українські захисники - "нацисти". "Ми не воюємо з якимось набродом, а з дуже вмотивованими нацистами, яких протягом восьми років готували вся Європа і вся Америка", - стверджував покійник Кеосаян.

Кеосаян явно нервував через те, що "Київ за три дні" стало не гордістю армії РФ, а мемом. Бо він говорив, що армію України протягом 8 років готували у США та Європі.

Ядерний удар РФ

Путініст Кеосаян, за якого зараз ллють сльози в усій Росії, закликав завдати ядерного удару по столиці України.

"У жодній війні не може бути поразки у ядерної держави", - говорив путініст.

Кеосаян про ракетні обстріли

Путініст вважав, що Україну потрібно бомбити ще сильніше. "Неможливо переоцінити терапевтичне значення наших ракетних ударів. Тепер головне, щоб ці удари прилітали на територію України з регулярністю кур'єрських поїздів", - повідомив терорист Кеосаян.

Кеосаян про Крим

За словами Кеосаяна, якби терористична Росія не почала "спеціальну військову операцію", "нацистська Україна напала б на Крим".

"Рівно через три-чотири роки, озброєна і навчена українська армія, вони ж усі проходили через АТО, ми б мали з вами нову, практично гітлерівську Україну - через 80 років після Великої Вітчизняної війни. Як би це виглядало? Донбас і Луганськ вони б зачистили, Крим. Це були б більш підготовлені війська, було б більше жертв. Я практично впевнений, що вони до цього готувалися", - говорив чоловік Симоньян.

Кеосаян про українських полонених

Відвідувач концерту Кобзона Кеосаян відверто закликав до вбивства українських військовополонених.

"У "вагнерівців" це питання добре поставлене. Ви скажете, що це жорстоко? Так, жорстоко. Нелюдяно? А я вам змушений доповісти, що війна - це взагалі жорстока і нелюдська річ", - говорив Кеосаян.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували ракі видалили груди. Вона розповіла про це у програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тигран Кеосаян новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

12:06Війна
Євро коливатиметься: неочікуваний прогноз курсу, які сюрпризи готує жовтень

Євро коливатиметься: неочікуваний прогноз курсу, які сюрпризи готує жовтень

11:12Україна
Росіяни відступають із втратами: ЗСУ звільнили важливий пункт в гарячій точці

Росіяни відступають із втратами: ЗСУ звільнили важливий пункт в гарячій точці

09:51Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

Страшна втрата: у РФ розповіли про біду путініста Газманова

Страшна втрата: у РФ розповіли про біду путініста Газманова

Останні новини

12:15

У РФ померла популярна актриса, зірка "Міміно" і "Глухаря"

12:07

На Херсонщині окупанти дезертують попри покарання - Атеш

12:06

Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

12:00

5 дій допоможуть позбутися павуків раз і назавжди: що потрібно зробити

11:55

Запах риби тримається в будинку годинами: найкращі способи його позбутися

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
11:30

Симоньян викрили на брехні з приводу серйозного захворювання

11:12

Євро коливатиметься: неочікуваний прогноз курсу, які сюрпризи готує жовтень

11:01

Зимова "сплячка" газонокосарки: чи потрібно зливати бензин

10:38

"Українці вороги": що говорив путініст Кеосаян про УкраїнуВідео

Реклама
10:26

Чи можна їсти ягоди і фрукти, які ростуть на кладовищі: священник відповівВідео

09:51

Росіяни відступають із втратами: ЗСУ звільнили важливий пункт в гарячій точці

09:27

Чи можна виростити ялину з гілочки: покрокова інструкціяВідео

09:00

Штрафи за посвідчення, вʼїзд до ЄС по-новому і перехід на зимовий час - що зміниться з 1 жовтня для українців

08:53

Є приліт по критичній інфраструктурі: РФ вдарила по кількох областях України

08:48

Путін задумав підступний план: ISW розкрили нюанс, як РФ "промацує" НАТО

08:10

Уроки ізраїльських помилок для УкраїниПогляд

07:52

Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по ЗапоріжжюФото

07:10

Чим відрізняються дві дівчини, які читають книжку: тільки справжні розумники вгадають

06:10

Як Путін і його пособники руйнують у РФ те, що створювалося поколіннямиПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею на городі за 31 с

Реклама
05:30

"Жовтень буде небезпечним": банкір попередив про стрибок курсу валют

05:05

Неймовірне відкриття: знайдено скарб візантійських часів із сотнею золотих монет

04:35

Як правильно казати – "Дай Боже" чи "Дай Бог": можна використовувати лише один варіантВідео

04:21

Гороскоп на завтра 28 вересня: Овнам - купа грошей, Терезам - невдача

03:57

Як правильно зберігати лаваш: секрет довгої свіжості продукту

03:31

Що зробити восени, щоб півонії зацвіли пишно навесні: покрокова інструкція

02:45

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

02:17

Зібрав особисте кладовище: Кіркоров оголосив про дивне рішення

01:46

"Нас із нею об'єднує": Зеленська розкрила деталі розмови з Меланією Трамп

01:34

Один натуральний продукт розчиняє накип у туалеті за 15 хвилин

00:14

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

26 вересня, п'ятниця
23:56

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:12

З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

22:38

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав доказиФото

22:38

Козловський перевипустив свій хіт 2000-х "Знаєш"

22:36

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

21:45

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

21:45

Відключення газу та електроенергії: українців попередили, хто в зоні ризику

21:24

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

21:18

"Ще мінус п'ятнадцять кілограмів": Ольга Сумська приголомшила своєю заявою

Реклама
21:17

Нащадки знахарів і ворожок носять особливі прізвища - їх можна почути і зараз

20:32

"Процес уже неможливо зупинити": творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ

20:29

"Кремлівський лакей": Сибіга жорстко поставив на місце знахабнілого Сіярто

20:20

Українка відкрила посилку з Китаю й була шокована вмістом: що було всередині

20:14

В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти