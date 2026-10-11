Меган Маркл вирішила втекти без Гаррі: ЗМІ повідомили про кризу у стосунках пари

Джерела повідомили про серйозну кризу в родині принца Гаррі та Меган Маркл.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Коротко:

Чому у Гаррі та Меган виникли проблеми

Як це пов'язано з безпекою їхніх дітей

У стосунках принца Гаррі та Меган Маркл нібито настала серйозна криза.

За даними RadarOnline, герцогиня Сассекська розглядає можливість виїхати в окремий готель разом із дітьми, щоб забезпечити їм безпеку та дистанціюватися від напруженої ситуації в родині.

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Як стверджує видання з посиланням на анонімні джерела, проблеми загострилися після повернення подружжя до Великої Британії. За версією співрозмовників таблоїду, Меган уже консультувалася з юристами і зараз насамперед думає про благополуччя семирічного Арчі та п’ятирічної Лілібет. При цьому офіційних підтверджень підготовки до розлучення немає.

Меган Маркл і принц Гаррі нещодавно повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Однією з причин напруги джерела називають тривалі суперечки навколо безпеки сім’ї. Гаррі домагається перегляду рішення щодо охорони у Великій Британії, а подружжя продовжує витрачати значні суми на приватну охорону.

Однак, за твердженням видання, справа може бути не лише в питаннях безпеки. Раніше в таблоїді з’явилися непідтверджені чутки про ймовірну зраду принца Гаррі. Джерела видання заявили, що Меган нібито дізналася про можливий зв'язок чоловіка з іншою жінкою завдяки повідомленням у телефоні. Доказів цих тверджень видання не наводить, а представники подружжя публічно не підтверджували подібну історію.

Принц Гаррі та Меган Маркл нібито переживають кризу / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Вона навіть не хотіла повертатися до Великої Британії, тому, відчувши небезпеку, поїхала, а Гаррі опинився захоплений зненацька", - стверджує джерело RadarOnline. За його словами, ймовірне рішення Меган оселитися окремо лише посилило розмови про проблеми в шлюбі.

На тлі цих повідомлень британська королівська родина нібито побоюється нового публічного конфлікту навколо Сассекських. Однак відомості про можливий розлад ґрунтуються на заявах анонімних співрозмовників таблоїду, а не на офіційних коментарях представників палацу.

Додаткові складнощі, як стверджує видання, виникли після того, як Гаррі та Меган вирішили змінити школу для дітей. За даними таблоїду, подружжя залишилося незадоволеним організацією поїздок Арчі та Лілібет і проблемами, що виникли з супроводом. Після цього вони нібито прийняли рішення перевести дітей до іншого навчального закладу.

Меган Маркл / Інфографіка Главред

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися у 2018 році. У 2020-му вони відмовилися від обов’язків старших членів королівської родини та переїхали до США. Відтоді подружжя неодноразово стикалося з публічними чутками про проблеми у стосунках.

Поки що невідомо, чи справді Меган планує тимчасово оселитися окремо від чоловіка. Ні вона, ні Гаррі не оголошували про розставання, тому повідомлення про те, що їхній шлюб перебуває на межі розриву, залишаються непідтвердженими.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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