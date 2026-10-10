"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

Стосунки між герцогом Сассекським та його королівськими родичами залишаються напруженими.

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Меган Маркл і принц Гаррі у Великій Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

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Гаррі та Меган відмовилися від святкування у колі королівської родини

Де герцоги Сассекські планують зустріти Різдво

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від можливості приєднатися до короля Карла III, принца Вільяма та інших членів монаршої родини для традиційного святкування Різдва в маєтку Сандрінгем. Про це повідомило видання Page Six.

Подружжя вирішило уникнути можливих незручних ситуацій і напружених зустрічей на тлі конфлікту, що затягнувся. За словами джерел із палацу, жорстка ієрархія на чолі з монархом не залишає простору для компромісів.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - де відсвяткують Різдво / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Існує ієрархія. І король - це генеральний директор, він бос: як він скаже, так і буде. Тому їм краще не ставити себе в скрутне становище", - повідомило джерело.

Замість поїздки до Сандрінгема пара розглядає можливість провести свята у котеджі в Нортгемптонширі (Англія), де подружжя тимчасово зупинилося, або повернутися додому в Каліфорнію. Незалежно від обраного місця, до них приєднається мати Меган - Дорія Рагланд.

Британська королівська родина / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Джерела також спростували чутки про те, що Гаррі та Меган планували вибачитися перед Вільямом і Кейт Міддлтон заради примирення. Брати, як і раніше, не спілкуються, а конфлікт, як повідомляється, загострився після скандальних одкровень пари в документальному серіалі Netflix та автобіографії Гаррі "Запасний".

"Гаррі та Вільям досі не розмовляють один з одним", - стверджують джерела.

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Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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