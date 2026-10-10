"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

Ви дізнаєтеся:
- Гаррі та Меган відмовилися від святкування у колі королівської родини
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Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від можливості приєднатися до короля Карла III, принца Вільяма та інших членів монаршої родини для традиційного святкування Різдва в маєтку Сандрінгем. Про це повідомило видання Page Six.
Подружжя вирішило уникнути можливих незручних ситуацій і напружених зустрічей на тлі конфлікту, що затягнувся. За словами джерел із палацу, жорстка ієрархія на чолі з монархом не залишає простору для компромісів.
"Існує ієрархія. І король - це генеральний директор, він бос: як він скаже, так і буде. Тому їм краще не ставити себе в скрутне становище", - повідомило джерело.
Замість поїздки до Сандрінгема пара розглядає можливість провести свята у котеджі в Нортгемптонширі (Англія), де подружжя тимчасово зупинилося, або повернутися додому в Каліфорнію. Незалежно від обраного місця, до них приєднається мати Меган - Дорія Рагланд.
Джерела також спростували чутки про те, що Гаррі та Меган планували вибачитися перед Вільямом і Кейт Міддлтон заради примирення. Брати, як і раніше, не спілкуються, а конфлікт, як повідомляється, загострився після скандальних одкровень пари в документальному серіалі Netflix та автобіографії Гаррі "Запасний".
"Гаррі та Вільям досі не розмовляють один з одним", - стверджують джерела.
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Про персону: принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.
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