Трамп накинувся на принца Гаррі через візит до Києва: що він сказав

Президент США також додав, що він дуже цінує поради принца Гаррі.

https://glavred.net/starnews/tramp-nakinulsya-na-princa-garri-za-vizit-v-kiev-chto-on-skazal-10759262.html Посилання скопійоване

Трамп із сарказмом висловився щодо візиту принца Гаррі до Києва

Коротко:

Що сказав Трамп

Чим Гаррі "зачепив" Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що герцог Сассекський "не висловлював думку Великої Британії", коли закликав США проявити "лідерство" у питанні України.

Таким чином, як пише Бі-Бі-Сі, Трамп прокоментував візит принца Гаррі до столиці України Києва.

відео дня

Виступаючи під час несподіваного візиту до Києва і не згадуючи Трампа по імені, принц Гаррі сказав, що США повинні "показати, що вони можуть виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання — не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності".

Принца Гаррі пригощали в Києві

Тим часом Трамп із сарказмом відповів: "Принц Гаррі? Як у нього справи? Як його дружина? Передайте їй привіт. Я знаю одне: принц Гаррі точно не висловлює думку Великої Британії".

"Думаю, я говорю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі", — заперечив Трамп представнику британської монархії.

Президент США також додав, що він дуже цінує поради принца Гаррі.

Несподівана поїздка принца Гаррі в Україну відбулася через кілька днів після його від'їзду з Австралії, яку він і його дружина Меган, обидва вже не є діючими членами королівської сім'ї, відвідали в приватному порядку.

Дональд Трамп висловився про принца Гаррі

"Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, але й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані", — сказав Гаррі.

Трамп також не відповів прямо на питання, чи запросить він Гаррі на вечерю під час державного візиту короля Карла III та королеви Камілли наступного тижня.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Крім того, відомий український кулінар Володимир Ярославський нагодував принца Гаррі під час його неанонсованого візиту до Києва.

Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред