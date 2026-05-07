Принц Гаррі засмутився через нові фото Шарлотти: що сталося

Принц Гаррі засмучений через дітей принца Вільяма.

Принц Гаррі та Меган Маркл виховують дітей у США / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі — "засмучений" тим, що його діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, не перебувають ближче до своєї родини у Великій Британії, після того як побачив фотографії з 11-річчя принцеси Шарлотти.

Про це пише Page Six.

"Арчі та Лілі чудово проводять час у Каліфорнії, але Гаррі дуже засмучений тим, що вони втрачають можливість спілкуватися з рештою родини", — заявив давній друг герцога Сассекського журналісту Daily Mail Річарду Ідену.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми / Фото Instagram/meghan

"Гаррі відчуває, що його діти втрачають можливість спілкуватися з великою родиною, якою насолоджуються їхні кузени", — пояснив друг, маючи на увазі відчуженого брата Гаррі, принца Вільяма, та дітей Кейт Міддлтон — 12-річного принца Джорджа, Шарлотту та 8-річного принца Луї, які всі навчаються у школі Ламбрук в Англії.

Принцеса Шарлотта нещодавно відсвяткувала 11 років / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Як стверджується, друг Гаррі заявив, що той хоче, щоб його семирічний Арчі та чотирирічна Лілі отримали "найкращу освіту".

"Він зберіг коло своїх найближчих друзів, з якими дружив ще з часів навчання в Ладгроуві та Ітоні. Він хоче того ж і для своїх дітей", — заявив друг виданню.

Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

