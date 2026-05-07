Принц Гаррі засмутився через нові фото Шарлотти: що сталося

Коротко:
- Чому Гаррі відреагував на фото Шарлотти
- Що він сказав
Молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі — "засмучений" тим, що його діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, не перебувають ближче до своєї родини у Великій Британії, після того як побачив фотографії з 11-річчя принцеси Шарлотти.
Про це пише Page Six.
"Арчі та Лілі чудово проводять час у Каліфорнії, але Гаррі дуже засмучений тим, що вони втрачають можливість спілкуватися з рештою родини", — заявив давній друг герцога Сассекського журналісту Daily Mail Річарду Ідену.
"Гаррі відчуває, що його діти втрачають можливість спілкуватися з великою родиною, якою насолоджуються їхні кузени", — пояснив друг, маючи на увазі відчуженого брата Гаррі, принца Вільяма, та дітей Кейт Міддлтон — 12-річного принца Джорджа, Шарлотту та 8-річного принца Луї, які всі навчаються у школі Ламбрук в Англії.
Як стверджується, друг Гаррі заявив, що той хоче, щоб його семирічний Арчі та чотирирічна Лілі отримали "найкращу освіту".
"Він зберіг коло своїх найближчих друзів, з якими дружив ще з часів навчання в Ладгроуві та Ітоні. Він хоче того ж і для своїх дітей", — заявив друг виданню.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що дружина португальського футболіста Кріштіану Роналду, який є одним із найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Forbes, продемонструвала унікальну сумку від французького бренду Hermes.
Раніше співачка-мовчанка Анна Седокова, яка може постати перед судом у справі про спадщину її покійного колишнього чоловіка Яніса Тімми, намагається все більше провокувати чутки навколо власної особи та розлученого путініста Джигана.
Вас також може зацікавити:
- Принц Гаррі таємно приїхав до Києва — у чому причина візиту
- Борщ і форшмак: чим Ярославський нагодував принца Гаррі в Києві
- Трамп накинувся на принца Гаррі за візит до Києва: що він сказав
Про особу: принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред