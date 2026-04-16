"Мене атакували": Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі"

Меган Маркл виступила з лекцією про булінг і поскаржилася на те, що її саму піддавали цькуванню.

Меган Маркл повідомила, що страждала від булінгу

Голлівудська актриса і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі" на третій день свого візиту до Австралії разом із принцом Гаррі.

Як пише Page Six, Сассекси відвідали Batyr, австралійську організацію з охорони психічного здоров'я молоді, у Технологічному університеті Суїнберна в Хоторні, Мельбурн, і поговорили зі студентами про безперервне цькування в інтернеті.

"Кожен день протягом 10 років мене цькували й атакували", — сказала 44-річна зірка серіалу "Suits" на заході.

Маркл додала: "Я була найбільш цькованою людиною у всьому світі".

Колишня королівська особа зазначила, що боротьба з цькуванням у соціальних мережах — це проблема, яка "дуже актуальна для неї".

Вона також прочитала студентам лекцію про "жорстокість" у соціальних мережах і сказала їм, що їм потрібно бути "сильнішими", щоб справлятися з кібербулінгом.

"Ця індустрія, ця багатомільярдна індустрія, яка повністю базується на жорстокості заради кліків — це не зміниться", — заявила Маркл.

Гаррі, зі свого боку, сказав, що, хоча соціальні мережі "призвели до величезної самотності багатьох людей", терапія може це змінити.

"Я чекав, поки не опинився буквально в позі ембріона, набагато старший, лежачи на кухонній підлозі, поки не подумав: "Окей, може, ця терапія — може, мені варто спробувати", — поділився 41-річний Гаррі.

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

