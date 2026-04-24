Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

Коротко:
- Яке меню розробив Володимир Ярославський
- Що увійшло до меню принца Гаррі
Відомий український кулінар Володимир Ярославський нагодував принца Гаррі під час його неанонсованого візиту до Києва.
Про цю новину Володимир повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Ярославський відверто поділився своїми відчуттями. "Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або він відчує країну на смак – або ні. І це повністю на мені", – каже кулінар.
За словами Ярославського, його візит був незапланованим і часу на підготовку майже не було.
"Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коренів", – каже Ярославський.
Меню для принца Гаррі
Меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. "Все чесно, все наше. А вино — від українських виробників", — поділився шеф.
Сам принц сказав: "Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут – щоб працювати разом з вами". І це відчувалося в кожній миті того вечора".
Ярославський додає, що той вечір – більше, ніж просто вечеря. "Це можливість показати, які ми насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню", – каже він.
Принц Гаррі приїхав до Києва втретє. Цього разу — на запрошення Invictus Games, проєкту, який з 2016 року підтримує українських ветеранів та військових на шляху відновлення через адаптивний спорт. "Він сам заснував Invictus Games у 2014-му, і те, що він робить для України, — це справді важливо. І не для галочки, а по-справжньому", – підсумував Ярославський.
Про особу: Володимир Ярославський
Володимир Ярославський — український шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.
