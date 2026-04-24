Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

Олена Кюпелі
24 квітня 2026, 13:05
Володимир Ярославський розповів, чим він нагодував принца Гаррі.
Ярославський нагодував принца Гаррі / Колаж Главред, фото Instagram/yaroslavskyi_vova

Відомий український кулінар Володимир Ярославський нагодував принца Гаррі під час його неанонсованого візиту до Києва.

Про цю новину Володимир повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ярославський відверто поділився своїми відчуттями. "Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або він відчує країну на смак – або ні. І це повністю на мені", – каже кулінар.

За словами Ярославського, його візит був незапланованим і часу на підготовку майже не було.

"Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коренів", – каже Ярославський.

Меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. "Все чесно, все наше. А вино — від українських виробників", — поділився шеф.

Сам принц сказав: "Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут – щоб працювати разом з вами". І це відчувалося в кожній миті того вечора".

Ярославський додає, що той вечір – більше, ніж просто вечеря. "Це можливість показати, які ми насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню", – каже він.

Принц Гаррі приїхав до Києва втретє. Цього разу — на запрошення Invictus Games, проєкту, який з 2016 року підтримує українських ветеранів та військових на шляху відновлення через адаптивний спорт. "Він сам заснував Invictus Games у 2014-му, і те, що він робить для України, — це справді важливо. І не для галочки, а по-справжньому", – підсумував Ярославський.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, показав Аллу Пугачову в її природному вигляді.

Раніше також російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію і регулярно відвідує окуповані території, визнаний важким і агресивним алкоголіком у РФ.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Ярославський

Володимир Ярославський — український шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Останні новини

15:10

Бічні кнопки смартфона мають приховані функції: чим вони корисні

14:57

Відчутне потепління завітає на Житомирщину, але радіти рано: чим засмутить погода

14:47

Трамп накинувся на принца Гаррі через візит до Києва: що він сказав

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 25 квітня: Тельцям — насолоджуватися, Близнюкам — вибір

14:10

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
14:07

"Боженька мене вивіз": Повалій видала маячню про втечу з УкраїниВідео

14:06

Подружжя купило будинок наосліп і переїхало з міста до села: результат здивувавВідео

14:02

Розсада помідорів побіліла після пересадки у ґрунт: як врятувати майбутній урожай

13:53

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

Реклама
13:47

Гороскоп на завтра, 25 квітня: Скорпіонам - суперечки, Рибам - подарунок

13:16

Актор стрічки "Ти - космос" Володимир Кравчук стане учасником нового випуску шоу "Я люблю Україну"

13:15

"Ти мені винна": Ані Лорак публічно поскаржилася на зухвалу доньку

13:09

Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

13:05

Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

12:45

Новий сезон "Говорить вся країна Online": детектор брехні та резонансні історії

12:35

Голуби зникнуть з балкона назавжди: один простий спосіб, який реально працює

12:17

Господиня ділилася молоком з кошеням: воно виросло і не дає їй поїстиВідео

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 25 квітня: Зміям — гнучкість, Щурам — сюрпризи

12:02

Буданов назвав єдність ключем до перемоги

12:00

Вбивства та інсульт: хто з учасників "Майстер Шеф" помер

Реклама
11:53

Дерево сили за датою народження: як його визначити і чи можна виростити вдома

11:52

Росія може напасти на НАТО за кілька місяців - прем'єр Польщі

11:34

Аж ніяк не "колокольчики": як правильно назвати ці ніжні сині квіти українською

11:26

Хлопчик під час прогулянки знайшов старовинну монету: її цінність вражає

11:20

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:05

Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

11:00

Як захистити собаку та кота від кліщів навесні: методи профілактики та зміцнення імунітету новини компанії

10:54

Кому молитися 25 квітня про гармонію в сім'ї: яке церковне свято

10:32

Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

10:08

Дрони РФ атакували балкер у Чорному морі: судно прямувало до України

09:54

"Стався напад": у відомого ведучого виявили пухлину в мозкуВідео

09:28

У Києві — вибухи, працює ППО: що відомо про атаку Росії

09:21

Війна з Іраном з’їдає боєзапаси США швидше, ніж їх виробляють: чим це загрозливо

08:38

Приховували правду і втрачали позиції: Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУВідео

08:24

Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило

08:10

Як війна з Іраном викрила слабке місце армії США: Невзлін розкрив подробиціПогляд

07:55

Трамп не проти: США можуть запросити Путіна на саміт G20 — WP

06:45

Росія завдала удару по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та багато пораненихФото

05:33

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

05:09

Названі найкращі породи собак: підходять для сім'ї і не вимагають особливого доглядуВідео

Реклама
04:10

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

04:00

Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

03:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — грошіВідео

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішимВідео

02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Як часто потрібно робити смартфону рестарт: експерти винесли вердиктВідео

23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

