Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

Володимир Ярославський розповів, чим він нагодував принца Гаррі.

Ярославський нагодував принца Гаррі

Відомий український кулінар Володимир Ярославський нагодував принца Гаррі під час його неанонсованого візиту до Києва.

Про цю новину Володимир повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ярославський відверто поділився своїми відчуттями. "Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або він відчує країну на смак – або ні. І це повністю на мені", – каже кулінар.

За словами Ярославського, його візит був незапланованим і часу на підготовку майже не було.

"Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коренів", – каже Ярославський.

Меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. "Все чесно, все наше. А вино — від українських виробників", — поділився шеф.

Сам принц сказав: "Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут – щоб працювати разом з вами". І це відчувалося в кожній миті того вечора".

Ярославський додає, що той вечір – більше, ніж просто вечеря. "Це можливість показати, які ми насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню", – каже він.

Принц Гаррі приїхав до Києва втретє. Цього разу — на запрошення Invictus Games, проєкту, який з 2016 року підтримує українських ветеранів та військових на шляху відновлення через адаптивний спорт. "Він сам заснував Invictus Games у 2014-му, і те, що він робить для України, — це справді важливо. І не для галочки, а по-справжньому", – підсумував Ярославський.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, показав Аллу Пугачову в її природному вигляді.

Раніше також російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію і регулярно відвідує окуповані території, визнаний важким і агресивним алкоголіком у РФ.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Ярославський Володимир Ярославський — український шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

