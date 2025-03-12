"Мамка вривається": MamaRika збільшила губи і похвалилася "новим агрегатом"

Обличчя МамаРіки помітно змінилося після уколів краси.

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MamaRika збільшила губи - фото до і після / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

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МамаРіка довго не показувалася шанувальникам через процедуру збільшення губ

Тепер зірка хвалиться результатом

Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа) вийшла на зв'язок із шанувальниками після тривалої відсутності з синцями на губах. Своє зникнення артистка пояснила новою "прошивкою" - вона вколола в губи гіалуроновий філер, і чекала, поки все заживе.

У своєму блозі в Instagram сьогодні МамаРіка показала результат б'юті-експерименту. "Дівчулі, я вважаю, що рот - [шикарний - неценз.]. Трішки ще синячки зійдуть, але Мамка на нових прошивках вривається в цю весну", - каже задоволена співачка.

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Чоловік артистки, комік Сергій Середа, до речі, зазначив, що йому нова зовнішність зіркової дружини сподобалася, хоча його влаштовувало і те, який вона мала вигляд раніше.

MamaRika збільшила губи - фото до і після / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

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Це не перший експеримент MamaRika із зовнішністю. У січні 2024 року співачка зробила мамопластику. Тоді вона зазначила, що зважилася на збільшення грудей з любові до себе - нове тіло додало їй більшої впевненості в собі.

MamaRika в клініці до і після мамопластики / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Втім, тяга до змін і самовдосконалення продовжилася і цього року. Шанувальники звикли бачити МамаРіку з рожевими пасмами у волоссі, але нещодавно зірка від них відмовилася на користь рівного тону - спершу червонуватого, потім - темнішого.

MamaRika взяла курс на кардинальні зміни / instagram.com/mamarika_official

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