"Лягала під ніж": Олена Тополя перенесла операцію

Що розповіла Олена Тополя:
- Співачці знадобилося хірургічне втручання
- Як вона планує маскувати наслідки операції
2024 рік приніс співачці Олені Тополі (в минулому - Alyosha) не тільки творчі успіхи, а й серйозну операцію. Про неї артистка зважилася заговорити лише нещодавно.
Зірка в коментарі для шоу "Неймовірна правда про зірок" розповіла, що раніше цього року їй діагностували діастаз (розходження) прямих м'язів живота. Для усунення цього порушення Тополі довелося пройти операцію на животі з імплантації спеціальної сітки.
Усе пройшло успішно і зараз Олена почувається добре, проте шрам від хірургічного втручання все ж залишиться з нею надовго. Його зірка планує приховати під татуюванням.
"Я лягала під ніж. Може, побачите, як колись у мене тут на животі буде велике тату. Я ставила сітку, бо у мене було повне розходження м'язів – діастаз", - поділилася Олена Тополя.
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Хто така Alyosha?
Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
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