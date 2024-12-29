"Лягала під ніж": Олена Тополя перенесла операцію

ЕксAlyosha розкрила свій діагноз.

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Олена Тополя операція - Олена Тополя розповіла про операцію на животі / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Що розповіла Олена Тополя:

Співачці знадобилося хірургічне втручання

Як вона планує маскувати наслідки операції

2024 рік приніс співачці Олені Тополі (в минулому - Alyosha) не тільки творчі успіхи, а й серйозну операцію. Про неї артистка зважилася заговорити лише нещодавно.

Зірка в коментарі для шоу "Неймовірна правда про зірок" розповіла, що раніше цього року їй діагностували діастаз (розходження) прямих м'язів живота. Для усунення цього порушення Тополі довелося пройти операцію на животі з імплантації спеціальної сітки.

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Усе пройшло успішно і зараз Олена почувається добре, проте шрам від хірургічного втручання все ж залишиться з нею надовго. Його зірка планує приховати під татуюванням.

"Я лягала під ніж. Може, побачите, як колись у мене тут на животі буде велике тату. Я ставила сітку, бо у мене було повне розходження м'язів – діастаз", - поділилася Олена Тополя.

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Хто така Alyosha? Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

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