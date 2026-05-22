Гарний варіант: актриса "Дизель Шоу" розповіла, чому її постійно кличуть заміж

Коротко:
- Що думають шанувальники про актрису
- Чому її постійно запрошують заміж
Українськаактриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про те, що її постійно кличуть заміж завдяки її сценічній героїні.
Про це вона розповіла в інтерв'ю каналу 1+1.
За словами актриси, глядач любить акторів шоу і постійно пише дуже красиві, приємні речі. "До речі, мені дуже часто пропонують вийти заміж", - каже вона.
Булітко каже, що це пов'язано з її сценічним образом ідеальної дружини. "У мене є такий образ жінки, особливо якщо брати номери з Сашею, з яким я найчастіше граю. Жінка, яка все прощає, яка багато тягне на собі, яка не вибаглива до подарунків. І мені здається, що деякі чоловіки, які не дуже хочуть щось робити для жінки, думають: "О, Віка якраз хороший варіант", — ділиться актриса.
Вона також додає: "Можна нічого не дарувати, а вона все одно буде мене любити, бо вона добра".
Тим часом артистка каже, що її шанувальники помиляються. "Я така сама жінка, як і всі, теж хочу подарунки", — розповідає Булітко.
Що таке "Дизель-шоу"?
Дизель-шоу — українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася у 2015 році. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.
