Діти чекають на сестру: Христина Решетник показала кругленький животик

Дружина телеведучого поділилася милим відео зі свого відпочинку.

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Христина Решетник заінтригувала шанувальників / Колаж Главред, фото Instagram/ kristina_reshetnik

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Як відпочиває дружина телеведучого Решетника

Чим вона здивувала

Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник поділилася інтригуючим відео на своїй сторінці в Instagram.

Багатодітна мама, яку отже щоразу підозрюють у новій, четвертій вагітності, показала, як її діти гладять виступаючий, вагітний на вигляд, живіт.

відео дня

Виявилося, що виною не новий пузожитель, а раціон дружини телеведучого на відпочинку. "Коли діти дуже чекають брата/сестру, а ти all-inclusive. Щодня у дітей ось такі запитання, як на відео - ми постійно обговорюємо, а що коли... буде сестра або брат, а може брати, тому що у нас є варіант народження близнюків. Мені, як мамі, дивно - здавалося б, їм уже мало б бути достатньо, але ні - мабуть, це таке бажання дітей у багатодітних сім'ях - їх іще має бути більше. Вони звикли до руху і кіпішу", - пише вона.

Решетник також уточнює, що вона не вагітна. !"Я не вагітна, якщо що... але милота такого відео просто зашкалює", - ділиться вона.

До слова, жінка зараз відпочиває з дітьми на Домінікані. Вона активно постить кадри з відпочинку.

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Раніше Главред писав про те, що український популярний ведучий Григорій Решетник, який вже багато років одружений з Христиною Решетник і виховує з нею трьох синів, вперше прокоментував чутки про розлучення.

Катерина Репяхова розповіла шанувальникам, що йде зі Stories і пообіцяла пізніше пояснити свій вчинок. Блогерка вже кілька днів не виходить на зв'язок, що схвилювало її підписників.

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Хто такий Григорій Решетник? Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

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