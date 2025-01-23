'Полювання' на холостяків почато: Решетник натякнув, хто стане наступним героєм

Про що мова:
- Григорій Решетнік натякнув, хто може стати головним героєм шоу
- Футболіст Денис Бойко може стати новим "Холостяком"
Ведучий популярного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетнік натякнув, хто може стати головним героєм 14-го сезону. У своєму Instagram він поділився, що підготовка до нового сезону вже йде повним ходом.
"Як ви знаєте, я вже почав "полювання" на найбажаніших холостяків країни. Від вас залежить, хто стане головним героєм 14-го сезону проекту. Тому голосуйте в наступній сториз", - зазначив Решетнік.
Далі Решетнік поділився фото з українським футболістом і колишнім воротарем "Динамо" та збірної України Денисом Бойком.
"Днями зустрів легенду українського футболу Дениса Бойка. Знайомі вже років 10, тому Денис поділився, що він зараз холостяк", - зазначив телеведучий.
Після цього він залишив голосування для підписниць із жартівливим запитанням, чи сподобався їм такий вибір.
Офіційної інформації про нового головного героя шоу поки що немає, але інтрига вже підігріта.
Григорій Решетнік - що відомо
Раніше Главред писав про те, Григорій Решетнік розкрив свій секрет міцних стосунків. За його словами, вся справа у спільних поглядах та цінностях, сформованих ще в дитинстві.
Окрім цього, дружина Григорія Решетника заговорила про четверту дитину. Вона мріє про народження доньки і навіть вирішили її назвати Вікторією.
Більше новин шоу-бізнесу:
- Невже нова пасія: Тарасу Цимбалюку "приписали" свіжий роман - що відомо
- На Євробаченні спалахнув перший гучний скандал: до чого тут українці та поляки
- Кинув відомий актор: зірка "Секс і місто" розповіла про невдалий роман
Хто такий Григорій Решетнік?
Решетнік Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений із Христиною Решетнік та мають трьох синів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред