"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актриси

Усе почалося після інтерв'ю Цимбалару, в якому вона розповідала про чоловіків, які їй подобаються.

Дантес відреагував на симпатію відомої української актриси / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/nastya_tsymbalaru

Український співак Володимир Дантес з гумором відреагував на зізнання в симпатії з боку актриси Анастасії Цимбалару і публічно прокоментував ситуацію в ефірі розважального шоу "єПитання".

Все почалося після інтерв'ю Цимбалару, в якому вона розповідала про чоловіків, які їй подобаються. За словами Дантеса, відео потрапило йому до рук абсолютно випадково, проте одна фраза актриси особливо привернула його увагу і приємно здивувала артиста.

Музикант вирішив згадати цей момент прямо в студії шоу, подавши історію з характерною для себе самоіронією.

"Я чую це: "Хто найсексуальніша людина в цьому світі?" Вона така: "Ну, я в шоу-бізнесі не розбираюся, давайте я перелічу". І вона перелічує чоловіків і каже: "Дантес — супер. Дантес подобається". Мені дуже приємно. Я був шокований, що я подобаюся. Я недооцінюю себе", — зі сміхом розповів музикант.

Після зізнання розмова в студії швидко перейшла в більш легкий і жартівливий формат. До обговорення приєдналася ведуча Леся Нікітюк, яка не упустила можливості пожартувати над співаком.

"Ти шокований, що тобі хтось подобається як чоловік? Боже, Володя, візьми себе в руки! Ти класний хлопець! Помити голову треба, але... все чудово", - пожартувала ведуча.

Про особу: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я — Володимир Гудков) — український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту DiO.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу — "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник групи Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

