Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актриси

Віталій Кірсанов
12 травня 2026, 21:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Усе почалося після інтерв’ю Цимбалару, в якому вона розповідала про чоловіків, які їй подобаються.
Дантес відреагував на симпатію відомої української актриси
Дантес відреагував на симпатію відомої української актриси / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/nastya_tsymbalaru

Коротко:

  • Раніше Анастасія Цимбалару зізналася у симпатії до Дантеса
  • Заява актриси здивувала артиста

Український співак Володимир Дантес з гумором відреагував на зізнання в симпатії з боку актриси Анастасії Цимбалару і публічно прокоментував ситуацію в ефірі розважального шоу "єПитання".

Все почалося після інтерв'ю Цимбалару, в якому вона розповідала про чоловіків, які їй подобаються. За словами Дантеса, відео потрапило йому до рук абсолютно випадково, проте одна фраза актриси особливо привернула його увагу і приємно здивувала артиста.

відео дня

Музикант вирішив згадати цей момент прямо в студії шоу, подавши історію з характерною для себе самоіронією.

"Я чую це: "Хто найсексуальніша людина в цьому світі?" Вона така: "Ну, я в шоу-бізнесі не розбираюся, давайте я перелічу". І вона перелічує чоловіків і каже: "Дантес — супер. Дантес подобається". Мені дуже приємно. Я був шокований, що я подобаюся. Я недооцінюю себе", — зі сміхом розповів музикант.

Після зізнання розмова в студії швидко перейшла в більш легкий і жартівливий формат. До обговорення приєдналася ведуча Леся Нікітюк, яка не упустила можливості пожартувати над співаком.

"Ти шокований, що тобі хтось подобається як чоловік? Боже, Володя, візьми себе в руки! Ти класний хлопець! Помити голову треба, але... все чудово", - пожартувала ведуча.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті і запросила астрономічну суму за одну пісню.

Раніше також у терористичній Росії повідомили про те, що 8 травня у віці 87 років помер заслужений артист РФ Вадим Александров.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Дантес

Володимир Дантес (справжнє ім'я — Володимир Гудков) — український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту DiO.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу — "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник групи Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес Володимир Дантес Дантес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:39Війна
Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

22:09Зірки
Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

20:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Останні новини

22:51

Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

22:39

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:22

Навіщо на паркани вішали діряві горщики: секрет давньої української традиції

22:15

"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил ЄвробаченняВідео

22:09

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
22:02

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

21:58

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травняВідео

21:56

Коли сіяти диню у 2026 році: названо "щасливі" дати для рясного врожаюВідео

21:45

Україною вирушає масштабний проєкт для дітей та родин "Парк Дивотварин" новини компанії

Реклама
21:32

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актрисиВідео

21:31

Чому не можна сушити телефон у рисі: як популярний міф остаточно знищує гаджет

20:54

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

20:36

Не лише впертість: які рідкісні якості роблять Тельців ідеальними партнерами

20:29

Україна втратила видатного діяча сцени: артисту було 75 років

20:17

У Дніпрі обмежать рух електротранспорту: як і коли зміняться маршрути

20:00

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

19:53

РФ готує комбіновану атаку по Україні: названо дату і міста під загрозою

19:53

Часткова мобілізація в Білорусі: в РНБО пояснили заяву Лукашенка

19:36

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити своє життя — хто вони

19:33

Як сказати "собутыльник" українською: відповідь здивує багатьох

Реклама
19:21

Туристка знайшла величезний діамант у парку: вартість каменю вражає

19:16

"Медицина тримається на людях із серцем": Терехов привітав медсестер та медбратів зі святом

19:10

Як Путін готується не до переговорів, а до репресій: Денисенко про сигнали з МосквиПогляд

19:01

Таємні ложі Києва: один документ розкрив, хто реально керував містомВідео

18:59

Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

18:51

Посадка лохини: авторська методика вирощування без траншей та зайвих зусильВідео

18:42

Результат за 3 дні: чим полити огірки та помідори у травні для швидкого росту

18:38

Слово "піжон" вживають помилково - як правильно сказати українськоюВідео

18:33

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тигреня на стільці за 9 с

18:31

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

18:24

Названо ідеальні країни для людей за датою народження: список здивував

18:07

Великий обласний центр України повністю залишився без води - що сталось

17:55

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

17:43

Відбулись пуски ракет: Путін почав погрожувати світу ядерним "Орєшніком" і не тільки

17:37

Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

Реклама
16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00

Щохвилини з’являються нові версії людини: теорія підкорила мережу

15:43

Вже не 22 травня: коли Літній Миколай за новим стилем

15:37

Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти