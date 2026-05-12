"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актриси

Коротко:
- Раніше Анастасія Цимбалару зізналася у симпатії до Дантеса
- Заява актриси здивувала артиста
Український співак Володимир Дантес з гумором відреагував на зізнання в симпатії з боку актриси Анастасії Цимбалару і публічно прокоментував ситуацію в ефірі розважального шоу "єПитання".
Все почалося після інтерв'ю Цимбалару, в якому вона розповідала про чоловіків, які їй подобаються. За словами Дантеса, відео потрапило йому до рук абсолютно випадково, проте одна фраза актриси особливо привернула його увагу і приємно здивувала артиста.
Музикант вирішив згадати цей момент прямо в студії шоу, подавши історію з характерною для себе самоіронією.
"Я чую це: "Хто найсексуальніша людина в цьому світі?" Вона така: "Ну, я в шоу-бізнесі не розбираюся, давайте я перелічу". І вона перелічує чоловіків і каже: "Дантес — супер. Дантес подобається". Мені дуже приємно. Я був шокований, що я подобаюся. Я недооцінюю себе", — зі сміхом розповів музикант.
Після зізнання розмова в студії швидко перейшла в більш легкий і жартівливий формат. До обговорення приєдналася ведуча Леся Нікітюк, яка не упустила можливості пожартувати над співаком.
"Ти шокований, що тобі хтось подобається як чоловік? Боже, Володя, візьми себе в руки! Ти класний хлопець! Помити голову треба, але... все чудово", - пожартувала ведуча.
Про особу: Володимир Дантес
Володимир Дантес (справжнє ім'я — Володимир Гудков) — український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту DiO.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу — "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник групи Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.
