Бунт у РФ проти Путіна: Сотник розкрив головний сценарій і назвав умову

Нинішня ситуація не становить для кремлівської верхівки жодної небезпеки, вважає Олександр Сотник.

https://glavred.net/world/bunt-v-rf-protiv-putina-sotnik-raskryl-glavnyy-scenariy-i-nazval-uslovie-10781600.html Посилання скопійоване

Виявлено ймовірність заколоту в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв Сотника:

У РФ можливі лише локальні спалахи протестів

Ситуацію може змінити вплив на еліти РФ

Редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання ймовірності бунту в РФ проти режиму диктатора Володимира Путіна.

"Локальні спалахи будуть, десь один одного порубають сокирками й заспокояться. Приїде ОМОН, усіх втихомирить, десяток-другий бунтівників відправлять на "СВО", на цьому все й закінчиться", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

На думку публіциста, така ситуація не становить для кремлівської верхівки жодної небезпеки.

"Болото забурлить – і все, знову все швидко затягнеться ряскою. Ні, для Путіна це не становить жодної небезпеки", – вважає він.

Разом з тим він не виключив, що у разі, якщо удари торкнуться оточення Путіна та російських еліт, можна очікувати певних змін у РФ.

"Ось коли еліти побачать, що збитки для них особисто стають критичними, вони почнуть рухатися. І тоді можна очікувати якогось кадрового рішення всередині системи. До того часу – ні", – додав Сотник.

Дивіться відео – інтерв’ю Олександра Сотника:

Експерт про можливість внутрішнього протистояння в РФ

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував ймовірність виникнення внутрішніх конфліктів у Росії та оцінив шанси на появу організованої опозиції до чинної влади.

На його думку, теоретично частина представників політичної та економічної еліти могла б спробувати виступити проти нинішнього керівництва країни. Однак, як зазначив експерт, за останні роки російська влада значно посилила контроль над внутрішньополітичною ситуацією.

Тука підкреслив, що особливо жорстке придушення будь-яких проявів незгоди спостерігалося протягом останніх двох років. У результаті, на його думку, у Росії практично не залишилося впливових груп, які могли б організувати дієвий опір або запропонувати реальну альтернативу існуючій владі.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

Читайте також:

Про особу: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред