Бунт у РФ проти Путіна: Сотник розкрив головний сценарій і назвав умову

Важливе із заяв Сотника:
- У РФ можливі лише локальні спалахи протестів
- Ситуацію може змінити вплив на еліти РФ
Редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання ймовірності бунту в РФ проти режиму диктатора Володимира Путіна.
"Локальні спалахи будуть, десь один одного порубають сокирками й заспокояться. Приїде ОМОН, усіх втихомирить, десяток-другий бунтівників відправлять на "СВО", на цьому все й закінчиться", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.
На думку публіциста, така ситуація не становить для кремлівської верхівки жодної небезпеки.
"Болото забурлить – і все, знову все швидко затягнеться ряскою. Ні, для Путіна це не становить жодної небезпеки", – вважає він.
Разом з тим він не виключив, що у разі, якщо удари торкнуться оточення Путіна та російських еліт, можна очікувати певних змін у РФ.
"Ось коли еліти побачать, що збитки для них особисто стають критичними, вони почнуть рухатися. І тоді можна очікувати якогось кадрового рішення всередині системи. До того часу – ні", – додав Сотник.
Дивіться відео – інтерв’ю Олександра Сотника:
Експерт про можливість внутрішнього протистояння в РФ
Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував ймовірність виникнення внутрішніх конфліктів у Росії та оцінив шанси на появу організованої опозиції до чинної влади.
На його думку, теоретично частина представників політичної та економічної еліти могла б спробувати виступити проти нинішнього керівництва країни. Однак, як зазначив експерт, за останні роки російська влада значно посилила контроль над внутрішньополітичною ситуацією.
Тука підкреслив, що особливо жорстке придушення будь-яких проявів незгоди спостерігалося протягом останніх двох років. У результаті, на його думку, у Росії практично не залишилося впливових груп, які могли б організувати дієвий опір або запропонувати реальну альтернативу існуючій владі.
Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.
Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.
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Про особу: Олександр Сотник
Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.
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