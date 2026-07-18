Почалася пожежа, є загиблий і постраждалі: Росія атакувала Кривий Ріг

Чиновники повідомили про початок аварійно-рятувальної операції.

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Ворожий удар забрав життя людини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України (ілюстративне)

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РФ вдарила реактивним дроном по Кривому Розі

В місті спалахнула пожежа

Внаслідок атаки є постраждалі і жертва

18 липня країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворог запустив в напрямку міста реактивний безпілотник, після чого місцеві почули вибух.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram повідомив, що росіяни атакували реактивним "Шахедом" об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару є постраждалі. Також, станом на 15:30, відомо про одного загиблого.

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"На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким", - написав він.

У Кривому Розі почалася аварійно-рятувальна операція. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив інформацію про жертву та уточнив, що на об'єкті критичної інфраструктури, який став ціллю РФ, зайнялася пожежа.

Росія змінила тактику нічних атак

Главред писав, що за словами голови Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадія Хазана, Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Така тактика спрямована не тільки на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів. Люди мусять кидатися з місць, йти в укриття, зберігаючи своє життя та здоров’я.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Тому не виключено, що під ударом можуть опинитися Київ, Дніпро та інші великі міста.

Раніше стало відомо, що армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку в Одесі ввечері 16 липня загинули дві людини. Ще п'ятеро людей отримали поранення, серед них троє дітей.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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