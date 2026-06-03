Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

На Цекало чекає великий судовий процес із його колишньою дружиною.

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Вікторія Галушка вимагає аліменти від Цекало / колаж: Главред, фото: Starface, САП

Коротко:

Що зробила дружина Цекало

Що загрожує путіністу

Колишня дружина колишнього українського продюсера Олександра Цекало, який проміняв її на художницю з Казахстану Дарину Ервін, поставила путіністу шах і мат.

Про це пишуть російські пропагандисти. За їхніми словами, Вікторія Галушко вимагає від чоловіка-зрадника мільйони на утримання дітей і себе. Днями відбудеться судовий розгляд саме з цього питання.

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Тим часом пропагандисти буквально верещать і пишуть замовні матеріали напередодні суду про те, що Вікторія Галушко нібито вийшла заміж.

Раніше Цекало прогуляв нову дружину в Москві / Фото Стархіт

"Однак суд чомусь відмовляється робити офіційні запити про сімейний стан Галушки та долучати інформацію до справи, — розповіли джерела в оточенні продюсера. — Чи то не бажаючи затягувати процес, чи то стаючи на бік жінки. Тим часом вона має намір стягнути з Цекало не менше 30 мільйонів рублів для себе коханої. І ще 50 — як аліменти на двох дітей".

Цекало кинув Галушку заради художниці / Фото ОК

Після того, як терористична Росія напала на мирну Україну, Вікторія вивезла з Москви за кордон 17-річну дочку Олександру та 13-річного сина Михайла. Батькові-путіністу, нібито, їхнє точне місцезнаходження, як і раніше, невідоме.

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Про особу: Олександр Цекало Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проектів "Велика різниця" та "Прожекторперісхілтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес – продюсерська компанія Sreda – продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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