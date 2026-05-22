Енн Гетевей розповіла про підтяжку обличчя: у чому зізналася актриса

Енн Гетевей відреагувала на чутки, які почали її дратувати.

Енн Гетевей — зірка фільму "Диявол носить Прада 2" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Енн Гетевей, imdb.com

Коротко:

Чи робила Енн Гетевей підтяжку обличчя

Що вона розповіла

Популярна американська актриса Енн Гетевей нарешті спростувала чутки про те, що вона зробила підтяжку обличчя.

Як пише Page Six, Хетевей підтвердила, що не робила пластичних операцій, незважаючи на те, що вважає за краще "ніколи нічого не коментувати" щодо своєї зовнішності.

"Ми живемо в часи, коли люди дуже впевнені в тому, що вважають фактом, і іноді їхні припущення вірні, а іноді ні", — сказала 43-річна актриса журналу.

Енн Хетевей спростувала чутки

Хетевей продовжила: "Я б воліла… просто жити в таємниці й не привертати до себе уваги, але чутки стали настільки гучними, що виникає необхідність просто висловити правду".

Актриса з "Диявол носить Prada 2" згадала свою першу тонко підмічену відповідь на чутки про хитрий б’юті-лайфхак, яким вона поділилася в березні.

У вірусному відео Хетевей попросила перукаря Орландо Піту "показати їм секрет" після "барабанного дробу, будь ласка".

Енн Хетевей не робила пластику

Піту розповів підписникам своєї клієнтки, що він робить "по одній косичці з кожного боку", а потім "з'єднує їх ззаду".

Хетевей, яка раніше зізналася, що використовує невидимки для збільшення об'єму губ, сказала, що цей прийом допомагає їй "виглядати трохи бадьоріше".

Актриса розповіла, що "ймовірно, завжди буде задаватися питанням", чи варто було їй публікувати це відео, але вона проявила ініціативу, тому що відчула, що "розмови" про її зовнішність "почали відволікати".

Хто така Енн Гетевей Енн Гетевей — американська актриса і співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.

