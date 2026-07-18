Меладзе остаточно відмовився від РФ і прийняв рішення — деталі

Співак визначився зі своїм майбутнім.

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Валерій Меладзе відмовився від РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Меладзе

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Валерій Меладзе вирішив не виступати в РФ

Де зараз живе співак

Співакові-мовчуну Валерію Меладзе довелося відмовитися від виступів на території РФ. Російські ЗМІ повідомляють, що артист боїться потрапити під гарячу руку влади країни-агресора через зв'язки з Україною.

Напруга навколо Меладзе почала зростати після його виступу в Дубаї, де він публічно відреагував на гасло "Слава Україні". Ситуацію погіршили подальші перевірки щодо фінансування ЗСУ, скасування виступів, заборона на проведення концерту в Киргизії, а також зв’язки організаторів його європейських гастролей із фондами підтримки України.

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Валерій Меладзе не повернеться до РФ / фото: instagram.com, Валерій Меладзе

Наразі Валерій Меладзе оселився в Європі й у перервах між гастрольними поїздками мешкає в Іспанії. При цьому артист не залишається без роботи - його активно запрошують іноземні організатори, а також російськомовні спільноти за межами Росії. Головним напрямком для його закритих комерційних виступів став Дубай. Щоб запросити зірку на приватний захід, потенційним замовникам тепер доведеться заплатити фіксовану суму - 130 тисяч євро.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва / фото: instagram.com, Альбіна Джанабаєва

Незважаючи на те, що сам Меладзе більше не перетинає російський кордон, його дружина, екс-солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва, не пішла за його прикладом. Співачка продовжує періодично приїжджати до столиці РФ. Під час цих поїздок Джанабаєва воліє не привертати до себе зайвої уваги.

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Про персону: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

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