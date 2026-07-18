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Кремль готує масштабний сценарій війни: в РНБО попередили про нову загрозу

Юрій Берендій
18 липня 2026, 18:05
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У Центрі протидії дезінформації повідомили, що частину мобілізованих росіян кинуть у бій вже за два тижні після призову.
Кремль готує масштабний сценарій війни: в РНБО попередили про нову загрозу
Мобілізація в РФ - Кремль готує 500 тисяч новобранців на осінь / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що сказав Андрій Коваленко:

  • Росія готує мобілізацію понад 500 тисяч людей
  • Осінь та зима будуть насиченими піхотними боями
  • Коваленко переконаний, що план Кремля приречений

Країна-агресорка Росія готує нову хвилю мобілізації. В межах кампанії планується залучити до армії та війни проти України від 500 тисяч осіб уже цієї осені. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", - зазначив Коваленко.

відео дня

Український фронт готується до одного з найважчих періодів війни. За словами Коваленка, наступні місяці стануть випробуванням не лише для військових, а й для стійкості всієї країни.

"В нас буде дуже насичена осінь та зима і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства", - попередив він.

У РНБО звертають увагу на те, як саме російське керівництво обґрунтовує перед Путіним доцільність нової хвилі мобілізації. Йдеться про запевнення двох ключових постатей у військово-політичній верхівці РФ.

"Кирієнко та Герасимов запевнили Путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються", - наголосив Коваленко.

Він додав, що в умовах наближення складного періоду головним завданням для України залишається консолідація зусиль.

"Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність", - підсумував він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Чи піде Путін на нову хвилю мобілізацію - пояснення експерта

Старший науковий співробітник і директор з досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк в інтерв'ю The New York Times висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не почувається достатньо впевнено, щоб оголосити масштабну мобілізацію в Москві та Санкт-Петербурзі.

На думку експерта, можливості Росії для подальшого збільшення чисельності військ є обмеженими. Він вважає, що якби Кремль мав значний резерв для розширення війни, то вже скористався б ним.

Шейк також зазначив, що вартість залучення нових військовослужбовців для Росії суттєво зросла. Крім того, він звернув увагу, що небажання Кремля проводити мобілізацію у найбільших містах країни та залучення військових із Північної Кореї свідчать про нестачу внутрішніх ресурсів для продовження війни.

Водночас експерт наголосив, що за час повномасштабного вторгнення українські Сили оборони суттєво зміцнилися і нині належать до найбоєздатніших армій світу, тоді як російські війська, за його оцінкою, значно виснажилися.

"Росія, на мій погляд, безсумнівно, ослабла. Я бачив оцінку, згідно з якою тривалість життя російських новобранців з моменту прибуття на навчання становить від 10 днів до трьох тижнів. Це не армія, яка добре справляється з веденням війни. Це не армія, яка відбирає загартованих у боях лідерів, здатних приймати виважені рішення. Це армія, до якої масово призивають, яку пропускають через м’ясорубку", - додав експерт.

Мобілізація в Россії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політолог Іван Преображенський прогнозував можливість оголошення загальної мобілізації лише за умови, що Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги. Він зазначив, що підготовка великої кількості мобілізованих потребує часу і мала б ухвалюватися щонайменше за кілька місяців до очікуваного результату.

Глава Офісу президента Кирило Буданов вказував на відсутність технічних перешкод для проведення нової хвилі мобілізації в Росії. За словами Буданова, у Росії існує можливість повторити мобілізацію, подібну до тієї, що була у 2022 році. Він конкретизував, що у 2022 році було мобілізовано близько 450 тисяч осіб протягом одного року.

Володимир Зеленський попереджав про ймовірність переходу Кремля до нових етапів ескалації після завершення виборів у Росії. Президент назвав одним із можливих кроків саме збільшення масштабів мобілізації. Зеленський також зазначив, що Кремль може обирати механізми, які дозволять поповнювати особовий склад без значного збільшення бюджетних витрат.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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