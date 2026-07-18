Україна б'є по тилу росіян: уражено понад 80 енерговузлів окупантів

Операція з послаблення ворога на тимчасово окупованих територіях триває.

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Українські безпілотники атакували важливі об'єкти на ТОТ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив "Мадяр":

СБС уразили більше десятка енерговузлів окупантів на ТОТ за останні три доби

З початку липня військові атакували понад 80 енерговузлів на окупованих територіях

В межах виконання безстрокової операції Сили безпілотних систем у Криму та на тимчасово окупованих територіях України за останні 72 години уразили 12 енерговузлів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. За його даними, внаслідок українських атак уражено 11 електропідстанцій у Криму, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

відео дня

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Також СБС уразили пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим" у населеному пункті Глазівка у Криму.

"Мадяр" зауважив, що у період з 1 по 18 липня СБС уразили 83 енерговузли на тимчасово підконтрольних країні-агресорці Росії територіях.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео ударів СБС по енергооб'єктах на ТОТ:

Який сценарій для РФ запустить втрата Криму

Главред писав, що за словами журналіста і письменника Олександра Сотника, втрата Криму стане болючим ударом для Кремля, але не призведе до краху режиму Путіна.

Головні гравці російської системи владнають ситуацію кадровими рішеннями, а пропаганда швидко перепише "сакральний" статус півострова. Зникнення теми Криму на держтелебаченні миттєво заглушить будь-які незручні запитання в суспільстві.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України у ніч на 18 липня уразили сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі. Також українські військові завдали удару по залізничному мосту на окупованій території Луганщини.

Раніше стало відомо, що українські безпілотники атакували 13 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. В межах операції "МоЛоЧКа" загалом було уражено 172 судна.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони уразили логістичні об'єкти в Московському та Тамбовському регіонах. Вони розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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