"Боляче, аж до сліз": Камалія повідомила про горе в родині

Співачка Камалія повідомила своїм шанувальникам, що загинула її близька людина.

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Камалія розповіла про велике горе / колаж: Главред, фото:

Коротко:

Що сталося у Камалії

Про що вона розповіла

Українська співачка Камалія повідомила про те, що на війні загинув її двоюрідний брат Сергій.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"На фронті загинув мій двоюрідний брат Сергій Канатников-Прядко. Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували будь-яку можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч", - розповідає артистка.

У Камалії сталося горе в родині / Скріншот

За її словами, ще менше року тому вони всією родиною видавали заміж його двоюрідну сестру Юлію. "Тоді ми бачилися, спілкувалися, раділи... І ніхто не міг навіть подумати, що сьогодні будемо проводжати Сергія в останню путь", - розповідає Камалія.

У Камалії сталося горе в родині / Скріншот

Вона додає, що її двоюрідний брат служив, захищав Україну. "Його неодноразово витягали з поля бою пораненим, у важкому стані. Але він відновлювався і знову повертався на фронт. Третє повернення стало для нього останнім", - ділиться своєю трагедією вона.

У Камалії сталося горе в родині / Скріншот

"Сергій, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам'ятати тебе – сильного, мужнього, справжнього. Світла пам'ять тобі. Царство Небесне", – прощається Камалія з близькою людиною.

Камалія / інфографіка: Главред

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Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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