"Не можу встати": Яна Глущенко повідомила про серйозні проблеми зі здоров’ям

Зірка розповіла про підступну хворобу, від якої злягла разом із дитиною.

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Яна Глущенко захворіла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

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Яка хвороба зірвала відпочинок артистки

Відома українська актриса Яна Глущенко, яка вирушила разом із рідними на довгоочікуваний відпочинок до Болгарії, зіткнулася з проблемами зі здоров’ям. У своєму Instagram артистка розповіла, яка хвороба спіткала її та сина.

За словами артистки, перші симптоми нездужання проявилися у її 8-річного сина Тамерлана. Хлопчику раптово стало зле, і зіркова мама одразу ж припустила, що дитина підхопила вкрай неприємну інфекцію.

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Син Яни Глущенко захворів / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Не все у нас так добре. У Таміка ротавірус (найімовірніше). Кожна мама знає, що це таке. Роблю все, щоб дитина якнайшвидше одужала", - поділилася переживаннями Яна.

Однак на цьому випробування для родини не закінчилися. Вже наступного дня Глущенко зв’язалася з підписниками в соцмережах і зізналася, що небезпечний вірус дістався й до неї.

Що відбувається з Яною Глущенко / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Знаменитість опублікувала кадри, на яких виглядає повністю виснаженою та знесиленою. Актриса поскаржилася, що хвороба протікає у важкій формі й буквально прикувала її до ліжка.

"Ну ось, і мене наздогнав ротавірус. Просто не можу встати з ліжка", - зазначила зірка.

Яна Глущенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - українська актриса та комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проєктів "Дизель студіо" (скетч-комедія "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана

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