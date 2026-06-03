Третій приліт за 16 днів: Камалія розповіла про втрати

Співачка розповіла про складний період у житті своєї родини.

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Камалія — наслідки російського удару / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що сталося з бізнес-центром Камалії після російської атаки

Як на це відреагувала співачка

Українська співачка Камалія поділилася болючою новиною — її сімейний бізнес втретє став мішенню для російської атаки. У своєму Instagram артистка емоційно розповіла про те, що відбувається з власністю співачки та Мохаммада Захура.

На щастя, удар по бізнес-центру обійшовся без людських жертв. Однак уся робота, яку встигли провести з відновлення будівлі, пішла нанівець. Камалія розповіла, що російський удар завдав значних пошкоджень системам об'єкта.

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Як постраждав бізнес-центр Камалії / скрін з відео

"На щастя, цього разу теж обійшлося без людських жертв. Минулого разу наші системи кондиціонування та трансформаторна підстанція вціліли. Цього разу нам пощастило менше. Перше завдання зараз — запустити трансформатор. Але з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії це буде нелегко — навіть якщо нам вдасться знайти всі необхідні запчастини", — розповіла співачка.

Камалія попросила молитовної підтримки у своїх шанувальників, адже попереду на них чекає складна робота.

Камалія з колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Камалія

"Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку, але для цього потрібне електропостачання. Ваші молитви важливі", — попросила артистка.

Нагадаємо, що попередній удар по бізнес-центру Камалії стався 14 травня. За її словами, ця атака обернулася для родини колосальними збитками — сума збитків сягає майже 80 мільйонів доларів. Щоб стерти з лиця землі цей абсолютно цивільний об'єкт, російська армія не пошкодувала п'яти ракет. Камалія заявила, що таке "привітання" від окупантів вони отримали за регулярну підтримку Збройних сил України.

Камалія / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що в боях за свободу України проти російських окупантів загинув 23-річний музикант Ярослав Іванов, відомий під позивним "Варнак". Пам'ять молодого музиканта також вшанував популярний педагог і блогер Руслан Циганков, опублікувавши зворушливий пост про друга.

Також Потап і Настя, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України, оголосили про возз'єднання дуету заради виконання старих хітів. У коментарях артистів розкритикували за відсутність нових композицій і небажання українізувати свій колишній репертуар.

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Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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