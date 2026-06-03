Третій приліт за 16 днів: Камалія розповіла про втрати

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з бізнес-центром Камалії після російської атаки
- Як на це відреагувала співачка
Українська співачка Камалія поділилася болючою новиною — її сімейний бізнес втретє став мішенню для російської атаки. У своєму Instagram артистка емоційно розповіла про те, що відбувається з власністю співачки та Мохаммада Захура.
На щастя, удар по бізнес-центру обійшовся без людських жертв. Однак уся робота, яку встигли провести з відновлення будівлі, пішла нанівець. Камалія розповіла, що російський удар завдав значних пошкоджень системам об'єкта.
"На щастя, цього разу теж обійшлося без людських жертв. Минулого разу наші системи кондиціонування та трансформаторна підстанція вціліли. Цього разу нам пощастило менше. Перше завдання зараз — запустити трансформатор. Але з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії це буде нелегко — навіть якщо нам вдасться знайти всі необхідні запчастини", — розповіла співачка.
Камалія попросила молитовної підтримки у своїх шанувальників, адже попереду на них чекає складна робота.
"Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку, але для цього потрібне електропостачання. Ваші молитви важливі", — попросила артистка.
Нагадаємо, що попередній удар по бізнес-центру Камалії стався 14 травня. За її словами, ця атака обернулася для родини колосальними збитками — сума збитків сягає майже 80 мільйонів доларів. Щоб стерти з лиця землі цей абсолютно цивільний об'єкт, російська армія не пошкодувала п'яти ракет. Камалія заявила, що таке "привітання" від окупантів вони отримали за регулярну підтримку Збройних сил України.
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Про особу: Камалія
Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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