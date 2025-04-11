Кричала, билася і дряпалася: "Юмі з Васабі" заарештована після нападу на жінку

Рьоко Хіросуе поводилася агресивно і дивно.

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Рьоко Хіросуе заарештована - акторка побила медсестру в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/ryoko_hirosue_official, imdb.com

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Зірку фільму Васабі госпіталізували після аварії

У лікарні вона напала на медсестру

Популярна японська акторка і співачка Рьоко Хіросуе, яка нашому глядачеві насамперед відома роллю Юмі з фільму Люка Бессона "Васабі", потрапила у великі неприємності, у зв'язку з якими 44-річна зірка була змушена тимчасово призупинити свою кар'єру.

Як повідомляють японські ЗМІ, увечері 7 квітня Хіросуе потрапила в аварію - вона була за кермом і врізалася у вантажівку з причепом. Разом із нею в автомобілі перебував чоловік, імовірно, її менеджер. З місця ДТП її забрала швидка в лікарню міста Сімада префектури Сідзуока.

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О 00:20 8 квітня артистка була заарештована в тому ж медичному закладі за нанесення тілесних ушкоджень 37-річній медичній сестрі. Хіросуе спершу накричала, а потім завдала їй кілька ударів ногами і роздряпала руку, після того, як медсестра нібито заборонила їй бродити по лікарні.

За даними поліції, на допиті Рьоко виглядала пригніченою і розгубленою. Тест на алкотестері не виявив слідів алкоголю.

Офіційні представники Рьоко Хіросуе вже зробили заяву про подію. "Після аварії, в яку Хіросуе потрапила за кермом автомобіля, вона впала в панічний стан у лікарні, куди її доставили, що призвело до травм медичного персоналу. Ми щиро просимо вибачення від усього серця", - повідомили на офіційному сайті співачки. Також було оголошено, що на певний час зірка призупинить усю розважальну діяльність.

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