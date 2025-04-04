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Старша донька Вілліса і Мур досі купається з сестрами та спить із матір'ю

Анна Підгорна
4 квітня 2025, 01:30
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Румер Вілліс відкрила завісу незвичайних домашніх звичок.
Румер Вілліс із сім'єю
Румер Вілліс сестри - старша донька Брюса Вілліса розповіла про сім'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/rumerwillis

Коротко:

  • 36-річна Румер розповіла, що спить із Демі Мур в одному ліжку
  • Ванну вона також може прийняти разом із сестрами

Американська акторка і співачка Румер Вілліс - частина великої родини. У неї четверо сестер, вона підтримує чудові стосунки з матір'ю, акторкою Демі Мур, батьком, актором Брюсом Віллісом, і його другою дружиною, моделлю Еммою Гемінг. Крім того Румер - мама дворічної дівчинки на ім'я Луетта.

Усі жінки сім'ї Брюса Вілліса не просто ладнають між собою, а й дбайливо оберігають зв'язки, які їх об'єднують. Щоправда, зі сторони може здатися, що ці зв'язки надто тісні.

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Наприклад, у недавньому інтерв'ю для подкасту What in the Winkler! 36-річна Румер зізналася, що досі спить із мамою в одному ліжку. Ймовірно, це має епізодичний характер, але сама Румер, будучи також матір'ю, потай сподівається, що і Лу, коли виросте, наслідуватиме її приклад.

"Чесно кажучи, я сподіваюся, що Лу все ще спатиме зі мною в одному ліжку, коли буде в моєму віці... Я сплю з Луеттою разом і не залишала її на ніч відтоді, як вона народилася", - цитує Румер видання Daily Mail.

Румер Вілліс, Демі Мур
Румер Вілліс із мамою, акторкою Демі Мур / instagram.com/rumerwillis

Також старша донька Брюса Вілліса зазначила, що і сьогодні може приймати ванну зі своїми єдиноутробними сестрами - 34-річною Скаут і 30-річною Таллулою. "Ми досі приймаємо ванну всі разом, мої сестри і я. І це - саме такий будинок, у якому я виросла. Люди можуть подумати, що це безумство і дивацтво, але я так не вважаю", - поділилася Румер Вілліс.

Румер Вілліс із сестрами та донькою
Румер Вілліс (по центру) з єдиноутробними сестрами Таллулою (ліворуч) і Скаут (праворуч) та донькою Луеттою / instagram.com/rumerwillis

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Раніше Главред розповідав, що зірка "Голодних ігор", акторка Дженніфер Лоуренс, стала мамою. Це друга дитина в її шлюбі з директором художньої галереї Куком Мароні.

Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.

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Хто такий Брюс Вілліс?

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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