"Мортіша Аддамс" Анжеліка Г'юстон уперше розповіла про свою онкологію

Г'юстон зізналася, на якому етапі вона перебуває зараз.

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Анжеліка Г'юстон рак - акторка розповіла про боротьбу з онкологією / колаж: Главред, фото: imdb.com

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Анжеліці Г'юстон поставили діагноз шість років тому

Зірка розкрила, як почувається зараз

Оскароносна акторка Анжеліка Г'юстон розкрила секрет, який зберігала цілих шість років - у 2019 році, після зйомок третьої частини фільму про Джона Віка, у неї було діагностовано онкологію. Про це артистка розповіла в інтерв'ю виданню People.

73-річна Г'юстон не стала вдаватися в деталі свого діагнозу. "Це не було чимось легким. Це було великим потрясінням, але воно змусило мене усвідомити, чого я не повинна робити, куди не повинна йти. Однією з таких точок було занадто серйозне ставлення до життя. Тож тепер, коли з'являється можливість, я сміюся і намагаюся не робити з мухи слона", - коментує свою хворобу акторка.

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Вона також додала, що поборола онкологію 4 роки тому і зараз "вона в повному порядку". Г'юстон дуже горда тим, що в боротьбі з небезпечною хворобою вона за допомогою лікарів здобула перемогу.

"Мені вдалося це пережити, і я пишаюся собою. Я перебуваю на чотирирічній позначці, і це багато для мене означає. Це фантастична річ. Я дуже пишаюся собою, і мені дуже пощастило. У мене чудові лікарі. (Коли дізналася, що поборола рак) просто гуляла у своєму саду, нюхала троянди і думала, яка я розумниця", - згадує зірка.

Anjelica Huston is sharing her cancer story. pic.twitter.com/R7Cwa2dWm7 - E! News (@enews) April 10, 2025

Анжеліка Г'юстон приховувала свій діагноз і свій шлях до одужання, але вирішила порушити мовчання, сподіваючись, що її позитивний приклад зможе допомогти, надихнути або підтримати тих, хто проходить через те саме, що пройшла вона.

"Іноді ви відчуваєте, що не хочете говорити про це з очевидних причин, але багато чого можна сказати на користь того, щоб говорити про це, винести це на загальний огляд і відсвяткувати той факт, що людина пройшла через це. Життя непросте і прекрасне. Це також дає вам зрозуміти, що світ великий і ви можете якось протистояти йому. Що ви готові до всього, що б не трапилося", - каже акторка.

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Хто така Анжеліка Г'юстон? Анжеліка Г'юстон - американська акторка, режисерка та модель. Відома своїми ексцентричними і самобутніми персонажами. Вона отримала безліч нагород, включно з "Оскаром" і "Золотим глобусом", а також номінації на три премії BAFTA і шість премій Primetime Emmy. У 2010 році вона була удостоєна зірки на Голлівудській алеї слави. Вона отримала визнання критиків і глядачів, зігравши у фільмах "Злочини і проступки" (1989), "Вороги, історія кохання" (1989), "Кидали" (1990), "Відьми" (1990), "Загадкове вбивство в Мангеттені" (1993) та у фільмах про сімейку Аддамсів (1991-1993), повідомляє Вікіпедія.

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