Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення з експрезидентом США

Мішель втомилася бути просто "дружиною Барака Обами".

https://glavred.net/starnews/mishel-obama-vpervye-prokommentirovala-sluhi-o-razvode-s-eks-prezidentom-ssha-10654922.html Посилання скопійоване

Барак і Мішель Обама розлучення - експерша леді США відреагувала на чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/michelleobama

Коротко:

Мішель Обама відреагувала на чутки про розлучення з Бараком Обамою

Вона зізналася, що дійсно змінилося в їхніх стосунках

Барак і Мішель Обама у шлюбі з 1992 року. Під час каденції Обами в Білому домі подружжя заробило репутацію ідеальної сім'ї, яку намагається підтримувати і сьогодні.

Втім, за останні кілька місяців сприйняття Мішель і Барака в суспільстві змінилося: дружина перестала супроводжувати діяча на важливих заходах, і свою публічну кар'єру будує з акцентом на себе. Шанувальники пари вгледіли в цьому сигнал того, що сім'я Обама перебуває на межі розлучення.

відео дня

Чутки про проблеми у стосунках із Бараком Мішель прокоментувала лише нещодавно - у подкасті Work in Progress. Вона зазначила, що за часів активної політичної та громадської кар'єри чоловіка вона справно відігравала роль "хорошої дружини" - ставила інтереси Барака і сім'ї на перше місце, забуваючи власні. Вона старанно робила правильні кроки і жести, щоб бути для рідних непорушною опорою. Нині ж Мішель вирішила пожити трохи своїми інтересами. Наприклад, відвідувати з чоловіком лише ті заходи, які їй цікаві, підтримувати ті ініціативи, в які вона справді вірить.

Мішель Обама публікує фото та відео з чоловіком, та вітає його зі святами / instagram.com/michelleobama

Мішель здається дивним, що сучасне суспільство продовжує сприймати жінку, як придаток до чоловіка, а її відкрита демонстрація своїх амбіцій та інтересів моментально розглядається, як ознака проблем у шлюбі.

"Це те, з чим ми, жінки, боремося - розчаруванням людей. Вони навіть не могли зрозуміти, що я зробила вибір для себе, вони припустили, що ми з чоловіком розлучаємося. Зараз для мене настав час почати ставити собі ці важкі запитання: "Ким я насправді хочу бути щодня?". І це змінює", - каже Мішель.

Мішель Обама публікує фото та відео з чоловіком, та вітає його зі святами / instagram.com/michelleobama

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старша донька Брюса Вілліса і Демі Мур досі купається з сестрами і спить з матір'ю. Сімейні дивацтва Румер Вілліс вважає абсолютною нормою.

Також американський актор Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком. Він зізнався, що одного разу навіть був готовий сісти до в'язниці, аби не бачитися з татом.

Читайте також:

Мішель Обама - що про неї відомо? Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. 2010 року посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред