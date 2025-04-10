Мішель Обама вперше прокоментувала чутки про розлучення з експрезидентом США

Коротко:
- Мішель Обама відреагувала на чутки про розлучення з Бараком Обамою
- Вона зізналася, що дійсно змінилося в їхніх стосунках
Барак і Мішель Обама у шлюбі з 1992 року. Під час каденції Обами в Білому домі подружжя заробило репутацію ідеальної сім'ї, яку намагається підтримувати і сьогодні.
Втім, за останні кілька місяців сприйняття Мішель і Барака в суспільстві змінилося: дружина перестала супроводжувати діяча на важливих заходах, і свою публічну кар'єру будує з акцентом на себе. Шанувальники пари вгледіли в цьому сигнал того, що сім'я Обама перебуває на межі розлучення.
Чутки про проблеми у стосунках із Бараком Мішель прокоментувала лише нещодавно - у подкасті Work in Progress. Вона зазначила, що за часів активної політичної та громадської кар'єри чоловіка вона справно відігравала роль "хорошої дружини" - ставила інтереси Барака і сім'ї на перше місце, забуваючи власні. Вона старанно робила правильні кроки і жести, щоб бути для рідних непорушною опорою. Нині ж Мішель вирішила пожити трохи своїми інтересами. Наприклад, відвідувати з чоловіком лише ті заходи, які їй цікаві, підтримувати ті ініціативи, в які вона справді вірить.
Мішель здається дивним, що сучасне суспільство продовжує сприймати жінку, як придаток до чоловіка, а її відкрита демонстрація своїх амбіцій та інтересів моментально розглядається, як ознака проблем у шлюбі.
"Це те, з чим ми, жінки, боремося - розчаруванням людей. Вони навіть не могли зрозуміти, що я зробила вибір для себе, вони припустили, що ми з чоловіком розлучаємося. Зараз для мене настав час почати ставити собі ці важкі запитання: "Ким я насправді хочу бути щодня?". І це змінює", - каже Мішель.
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Мішель Обама - що про неї відомо?
Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. 2010 року посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.
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